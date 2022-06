Netflix conferma che Lincoln Lawyer sarà rinnovato per la seconda stagione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Buone notizie per i fan di Lincoln Lawyer: Netflix ha confermato che Mickey Haller tornerà per una seconda stagione.

Il responsabile della televisione globale del servizio di streaming, Bela Bajaria, ha confermato una seconda serie della popolare serie televisiva durante il Banff World Media Festival, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter.

Sebbene non sia stata discussa una data di uscita, o anche solo un accenno di data di uscita, è stato confermato che la seconda stagione avrà 10 episodi come la prima e sarà basata sul quarto libro di Michael Connelley intitolato Il quinto testimone.

È stato inoltre confermato il ritorno di alcuni personaggi popolari per la seconda stagione, tra cui Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo di Mickey Haller. A lui si uniranno l'ex moglie Maggie, interpretata ancora una volta da Neve Campbell, l'assistente e la sua seconda ex moglie Lorna, interpretata da Becki Newton, e il suo autista Izzy, interpretato da Jazz Raycole. Tornerà anche Cisco, interpretato da Angus Sampson.

La seconda stagione di Lincoln Lawyer vedrà l'ingresso di Dailyn Rodriguez diQueen of the South come co-showrunner e produttore esecutivo, al fianco di Ted Humphrey. Humphrey è stato co-showrunner e produttore esecutivo della prima stagione, insieme al creatore David E. Kelley, anche se si pensa che Kelley potrebbe non essere coinvolto nella seconda stagione.

Potrebbe passare ancora un po' di tempo prima che la seconda stagione di Lincoln Laywer arrivi sugli schermi, ma potete seguire tutto quello che sappiamo finora nel nostro articolo a parte.

Scritto da Britta O'Boyle.