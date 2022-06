Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Knives Out, il film giallo del 2019 scritto e diretto da Rian Johnson, ha in cantiere un sequel intitolato Glass Onion: A Knives Out Mystery. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul film in uscita, compreso quando sarà possibile vederlo online tramite Netflix.

Quando l'originale Knives Out uscì nelle sale cinematografiche pochi mesi prima della pandemia, ricevette il plauso della critica e incassò 311,4 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 40 milioni. Sia il 73° British Academy Film Awards che il 92° Academy Awards hanno persino nominato il film per la migliore sceneggiatura originale. Non è stata quindi una sorpresa sapere che l'anno scorso Netflix ha pagato un'ingente somma per i diritti di due sequel scritti e diretti da Johnson, con Daniel Craig che riprende il suo ruolo di detective Benoit Blanc.

Il primo sequel, Glass Onion: A Knives Out Mystery, è previsto per la fine del 2022. Le riprese si sono svolte la scorsa estate.

Non si sa molto della trama del film. La descrizione ufficiale di Netflix si limita a dire che il film mostrerà il detective Benoit Blanc in viaggio in Grecia per "scrostare gli strati di un mistero che coinvolge un nuovo cast di sospetti".

In un recente thread su Twitter, Johnson ha rivelato di essersi ispirato ad Agatha Christie anche per la realizzazione del sequel:

Una cosa che amo di Agatha Christie è il fatto che non ha mai camminato sull'acqua dal punto di vista creativo. Penso che ci sia un'errata percezione che i suoi libri utilizzino sempre la stessa formula, ma i fan sanno che è vero il contrario " - Rian Johnson (@rianjohnson) 13 giugno 2022

Glass Onion: A Knives Out Mystery uscirà su Netflix "in questa stagione natalizia", quindi probabilmente a fine novembre o a dicembre 2022.

Il mistero è appena iniziato. Benoit Blanc torna in GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY, dello scrittore/regista Rian Johnson. In arrivo su Netflix per le festività natalizie. pic.twitter.com/9CrM1rQly0- NetflixFilm (@NetflixFilm) 13 giugno 2022

Detto questo, Netflix starebbe valutando un nuovo modello di distribuzione per film come Glass Onion: A Knives Out Mystery. Potrebbe decidere di dare al film una finestra di 45 giorni nelle sale cinematografiche prima di rilasciarlo in streaming su Netflix. Concorrenti come Disney+ e Paramount Plus utilizzano attualmente questo modello per le nuove uscite più importanti.

Glass Onion: Un mistero di Knives Out arriverà su Netflix. Nel corso di un'asta, Netflix ha superato diversi studios per acquistare due sequel di Knives Out per 469 milioni di dollari.

Oltre a Rian Johnson, diversi membri della troupe di Knives Out sono tornati a lavorare a Glass Onion, tra cui il direttore della fotografia Steve Yedlin, il compositore Nathan Johnson e il montatore Bob Ducsay. Il nuovo film vedrà nuovamente protagonista Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc. Il resto del cast è completato da alcuni grandi nomi e volti riconoscibili, tra cui Dave Bautista, Madelyn Cline, Janelle Monee, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Kate Hudson, Edward Norton e Leslie Odom Jr, secondo un breve trailer rilasciato da Netflix.

Netflix ha rilasciato solo un teaser trailer. È incorporato nella parte superiore di questa guida.

Prima di vedere Glass Onion: A Knives Out Mystery su Netflix, dovreste prima guardare in streaming Knives Out del 2019. Forse non sarà una visione obbligatoria, ma sarà divertente da guardare.

Scritto da Maggie Tillman.