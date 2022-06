Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Netflix non è nuovo alle grandi celebrità, ma quest'anno si occupa di uno dei personaggi più iconici del cinema, Marilyn Monroe, con il film Blonde.

Abbiamo tutti i dettagli chiave su questo misterioso progetto, compreso quando potrete vederlo e come farlo.

Blonde è in fase di produzione (o di post-produzione) da molto tempo ormai, con voci che si susseguono in continuazione sui suoi contenuti, su come tratta Monroe e su come sarà guardarlo.

Tutto questo, però, non ci avvicina a una data di uscita del film, e Netflix mantiene il riserbo nonostante abbia dato il via libera al budget di 22 milioni di dollari.

Le ultime indiscrezioni parlano di un'uscita a settembre 2022, preceduta da un lancio alla Mostra del Cinema di Venezia, ma data la portata del film pensiamo che verrà proiettato anche nelle sale cinematografiche. Detto questo, secondo quanto riferito, il film ha un rating NC-17, quindi potrebbe non essere un successo al botteghino.

La cosa positiva è che, a prescindere da quando uscirà e se Netflix farà una corsa limitata nei cinema, si può contare sulla possibilità di vedere il film in streaming al momento dell'uscita, proprio su Netflix.

Tutto ciò di cui avrete bisogno è un abbonamento o condividere la password con qualcuno che ha un account per un giorno, per sedervi e guardarlo da soli.

La figura centrale di Blonde è interpretata da Ana de Armas, che è stata così sensazionale in Non c'è tempo per morire e Knives Out, e il cast è completato da altri grandi nomi:

Ana de Armas nel ruolo di Marilyn Monroe

Adrien Brody nel ruolo del drammaturgo (Arthur Miller)

Bobby Cannavale nel ruolo dell'ex atleta (Joe DiMaggio)

Caspar Phillipson nel ruolo del Presidente

Sara Paxton: Miss Flynn

Julianne Nicholson nel ruolo di Gladys

Potete tenere d'occhio l'elenco del cast man mano che cresce su IMDb.

Blonde racconta in modo esplicitamente romanzato la vita interna di Marilyn Monroe negli anni '50 e '60, basandosi su un celebre libro di Joyce Carol Oates. Il film promette di essere uno sguardo salace e senza fronzoli su ciò che significava essere il più importante sex symbol del mondo in quegli anni, ma con un taglio fantastico.

La scrittrice del libro originale ha già cantato le lodi del film, avendo visto un primo montaggio nel 2020:

(solo una parentesi: ho visto il montaggio preliminare dell'adattamento di Andrew Dominick ed è sorprendente, brillante, molto inquietante e [forse la cosa più sorprendente] un'interpretazione assolutamente "femminista"... non sono sicuro che un regista uomo abbia mai ottenuto qualcosa di simile) https://t.co/zUubjH5yqV- Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) 10 agosto 2020

Il film nasce da un'idea del regista e scrittore Andrew Dominik, autore di Killing Them Softly e di L'assassinio di Jesse James da parte del codardo Robert Ford, e gli ci sono voluti anni per realizzarlo, ma sembra che Netflix abbia finalmente stanziato i soldi.

Il fatto che sia Joe DiMaggio che Arthur Miller siano presenti nella lista del cast dimostra che il film approfondirà il matrimonio della Monroe con ciascuna celebrità, mentre sappiamo anche che conoscerà il Presidente Kennedy, proprio come fece nella vita reale.

C'è anche un credito elencato per "Young Norma Jeane", il vero nome di nascita della Monroe, quindi presumiamo che avremo almeno un ritratto della prima vita della Monroe.

Scritto da Max Freeman-Mills.