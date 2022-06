Netflix sta per acquistare Roku? Si parla di un accordo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo un nuovo rapporto, i dipendenti di Roku stanno spettegolando sulla possibilità di un'acquisizione e sperano che si tratti di Netflix. Business Insider ha affermato che i dipendenti di Roku hanno discusso sulla possibilità di un'acquisizione, proprio mentre le azioni di Roku sono scese.

Il rapporto ha rilevato che il recente crollo delle azioni di Roku ha reso "difficile competere con i suoi rivali tecnologici più grandi in termini di retribuzione in un mercato del lavoro ristretto".

Il risultato è stato un "aumento vertiginoso delle assegnazioni di azioni ai dipendenti, che ha lasciato Roku ben al di sotto della soglia di compensazione basata sulle azioni". Ora, con la possibilità di un'acquisizione da parte di Netflix che circola internamente tra i dipendenti di Roku, l'azienda di streaming multimediale avrebbe chiuso la finestra di negoziazione per tutto il personale, impedendo loro di vendere le azioni maturate.

Secondo "due persone che hanno familiarità con la questione", Business Insider ha dichiarato di aver chiuso la finestra di trading per tutti i dipendenti, impedendo loro di vendere le azioni maturate.

Roku ha costruito un sistema vocale e una piattaforma pubblicitaria e produce box e dispositivi per lo streaming video. È il prossimo obiettivo di Netflix. Detto questo, Netflix non ha mai mostrato interesse per l'hardware. Ma si trova anche ad affrontare una concorrenza più agguerrita che mai, con nomi del calibro di Disney+ e HBOMax.

In poche parole: Netflix potrebbe cercare di diversificare i suoi flussi di entrate e Roku ha più di 61 milioni di account attivi e un seguito dedicato all'hardware.

