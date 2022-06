Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'adattamento televisivo dell'eccellente serie di fumetti Vertigo (DC) di Neil Gaiman, The Sandman, arriverà su Netflix quest'estate.

Racconta la storia di Dream (l'omonimo Sandman), che viene liberato dopo essere stato tenuto prigioniero per 100 anni e si propone di riportare l'ordine nel Sogno, il luogo in cui andiamo quando dormiamo.

Se il film è simile ai libri, aspettatevi molti momenti magici e orrori lungo il percorso.

Ecco tutto quello che sappiamo finora su The Sandman su Netflix.

The Sandman sarà disponibile dal 5 agosto 2022.

Essendo un originale Netflix, sarà un'esclusiva della piattaforma. È quindi necessario disporre di un account Netflix.

La stagione 1 di The Sandman è composta da 10 episodi. Tutti gli episodi saranno disponibili dal primo giorno.

Se vi state chiedendo quando scoprirete quando verrà rilasciata la prima stagione di Sandman, la risposta è: da un momento all'altro. Andate su @NetflixGeeked e tutto sarà svelato. Beh, non TUTTO, ma comunque la data di uscita... pic.twitter.com/IBoXCgj8pz- Neil Gaiman (@neilhimself) June 6, 2022

La serie inizierà più o meno nello stesso punto dei fumetti (come nell'edizione raccolta, Preludi e Notturni). Dream viene catturato da una setta e, più di 100 anni dopo, viene liberato per trovare il Sogno in disordine.

Come uno degli Infiniti, un gruppo di fratelli che comprende anche Destino, Morte, Distruzione, Desiderio, Disperazione e Delirio, il suo compito è quello di mantenere l'ordine nel regno dove tutte le forme di vita si recano nel sonno. Tuttavia, la sua prigionia ha causato disordini che si stanno riversando nel mondo della veglia.

Deve quindi cercare di correggere gli errori che si sono verificati nell'ultimo secolo, tra cui la riconquista di alcuni orrori che hanno oltrepassato i confini.

I fumetti presentano altri personaggi della DC e della Vertigo, come John Constantine e Lucifer, che hanno avuto anche una loro serie televisiva ma, mentre Lucifer apparirà in The Sandman di Netflix, si è deciso di non inserire Tom Ellis (che lo interpreta nell'eopnimo show televisivo) nello stesso ruolo. Non si tratta quindi di un crossover.

Dream è interpretato da Tom Sturridge (The Hollow Crown), mentre Jenna Coleman di Doctor Who veste i panni di Johanna Constantine, una parente del moderno stregone John.

Gwendoline Christie di Game of Thrones è la versione di Lucifero di questa serie e Kirby Howell-Baptiste (Killing Eve) è la sorella di Dream, Death.

Gli attori comici britannici Sanjeev Bhaskar e Asim Chaudhry interpretano rispettivamente Caino e Abele (i nostri personaggi preferiti dell'originale di Gaiman).

Tra le altre star che appariranno nello show ci sono Stephen Fry, Mark Hamill (come voce di Mervyn Pumpkinhead) e Charles Dance.

Un trailer di The Sandman, che ha rivelato la data di lancio, è stato rilasciato a giugno nell'ambito delle celebrazioni di Netflix Geeked. Il film sembra ispirarsi alla prima raccolta di storie a fumetti di Gaiman.

Netflix non ha ancora confermato una seconda stagione di The Sandman. Se dovesse avere successo, però, siamo abbastanza sicuri che continuerà, dato che ci sono 75 edizioni del fumetto principale della serie originale, oltre a speciali e libri basati sugli altri membri dell'Endless, in particolare su Morte.

Scritto da Rik Henderson.