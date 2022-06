Locke & Key Stagione 3: data di uscita, trailer e modalità di visione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La miscela di fantasy, dramma e horror di Netflix, Locke & Key, ha entusiasmato la critica e gli spettatori quando è arrivata nel 2020, e molti pensano che sia migliorata ulteriormente nella seconda stagione.

Tuttavia, ci sono ancora molti segreti da scoprire su Keyhouse. E la fine della seconda stagione ci ha sicuramente preparato a molta più azione. Perciò, in attesa, ecco tutto quello che sappiamo sulla prossima stagione.

La buona notizia è che non c'è molto da aspettare. La terza stagione di Locke & Key ha terminato la produzione e la prossima stagione arriverà su Netflix il 10 agosto 2022.

Locke & Key è un originale Netflix e quindi è un'esclusiva della piattaforma di streaming Netflix. L'intera stagione sarà disponibile dal 10 agosto 2022.

Mentre la prima e la seconda stagione erano composte da 10 episodi, la terza stagione è confermata essere un po' più breve, con solo otto episodi in totale. Tuttavia, ci si aspetta che questi episodi siano ricchi di trama, poiché Deadline riporta che una stagione finale di otto episodi è sempre stata nei piani dei creatori dello show.

Sebbene Locke & Key sia basato su una serie di fumetti, la trama ha subito notevoli variazioni nella serie, quindi può essere difficile capire esattamente cosa accadrà nella terza stagione.

Quello che sappiamo per certo è che sarà ricca di azione. In un'intervista a Collider, Meredith Averill ha dichiarato: "La terza stagione si concentra molto di più sulla famiglia. Dovranno affrontare la più grande minaccia che abbiano mai dovuto affrontare. Questo li lega davvero in un modo che non abbiamo mai visto prima".

Questa affermazione non svela molto, ma visto che la fine della seconda stagione ha fatto intravedere la minaccia del Capitano Frederick Gideon, ci aspettiamo che sia un avversario ancora più grande di Dodge.

Ci aspettiamo anche che le dinamiche familiari si spostino e si evolvano parecchio nella prossima stagione, soprattutto dopo che Nina ha usato la Chiave della Memoria per ripristinare i suoi ricordi perduti nella seconda stagione. Potrebbero esserci delle ripercussioni importanti. Nel frattempo, Tyler ha fatto il contrario, ancora scosso dalla morte di Jackie Veda. Anche lui si sta avvicinando al suo diciottesimo compleanno, quindi potremmo aspettarci che perda la capacità di usare la magia.

Tutti i membri del cast principale torneranno per la terza stagione. Le riprese sono iniziate all'inizio del 2021, subito dopo la conclusione della seconda stagione, quindi possiamo aspettarci una continuità tra le stagioni.

Il cast di ritorno comprende:

Darby Stanchfield nel ruolo di Nina Locke

Connor Jessup nel ruolo di Tyler Locke

Emilia Jones nel ruolo di Kinsey Locke

Jackson Robert Scott nel ruolo di Bode Locke

Asha Bromfield nel ruolo di Zadie Wells

Sherri Saum: Ellie Whedon

Leishe Meyboom: Abby

Kevin Durand nel ruolo di Frederick Gideon

Il trailer della terza stagione di Locke & Key è stato diffuso il 6 giugno 2022 nell'ambito della Geeked Week di Netflix. Potete vederlo qui sotto:

La prima e la seconda stagione di Locke & Key sono disponibili in streaming su Netflix. È possibile guardarle con un abbonamento a Netflix, che costa £10,99/$15,49 al mese per i contenuti in HD o £15,99/$19,99 per il 4K UHD con supporto HDR.

Purtroppo la terza stagione sarà l'ultima di Locke & Key. Tuttavia, questo non significa che lo show sia stato cancellato: tre stagioni sono sempre state pianificate dai creatori e questo significa che possiamo aspettarci un finale ordinato e senza punti in sospeso.

I produttori esecutivi/co-showrunner Carlton Cuse e Meredith Averill hanno dichiarato: "Quando abbiamo iniziato a lavorare alla serie, abbiamo pensato che tre stagioni fossero la durata ideale per portare la storia della famiglia Locke e delle loro avventure a Keyhouse a una conclusione soddisfacente".

"Come narratori, siamo grati di aver avuto l'opportunità di raccontare la nostra versione dell'incredibile storia di Joe Hill e Gabriel Rodriguez esattamente come volevamo. Le chiavi magiche, però, ce le teniamo per uso personale".

Scritto da Luke Baker.