Vendere il tramonto stagione 6: tutto quello che sappiamo finora

(Pocket-lint) - Selling Sunset non è solo uno show su bellissime case da milioni di dollari, ma anche sulle bellissime donne che vendono quelle case e sui bellissimi vestiti che indossano mentre lo fanno.

Pieno di sfarzo, glamour e un sacco - e intendiamo dire un sacco - di drammi, Selling Sunset ci ha intrattenuto pienamente da quando è arrivato sui nostri schermi nel 2019. Con la quinta stagione conclusa, insieme a un episodio di reunion, tutti gli occhi sono puntati sulla sesta stagione. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Per ora non c'è una data di uscita confermata per la stagione 6 di Selling Sunset. A gennaio, US Weekly ha riportato fonti secondo cui Selling Sunset sarebbe stata rinnovata per una stagione 6 e 7, anche se Netflix stessa non ha ancora confermato.

La stagione 1 è arrivata nel marzo 2019, seguita dalla stagione 2 nel maggio 2020 e dalla stagione 3 nell'agosto 2020. La stagione 4 è poi arrivata nel novembre 2021 e la stagione 5 nell'aprile 2022, quindi non c'è un vero e proprio schema da seguire per prevedere quando potrebbe arrivare una stagione 6.

US Weekly ha dichiarato che una fonte ha detto che ci sarà "un po' di pausa" prima dell'inizio delle riprese delle stagioni 6 e 7, quindi è possibile che non vedremo una stagione 6 fino al 2023.

Selling Sunset è un'esclusiva di Netflix, quindi quando la stagione 6 arriverà, dovrete avere il vostro abbonamento a Netflix pronto a guardare tutti i drammi.

La prima, la seconda e la terza stagione di Selling Sunset hanno tutte otto episodi, mentre la quarta e la quinta stagione ne hanno dieci. C'è stato anche un episodio di ricongiungimento per la quinta stagione.

Ci aspettiamo che anche la sesta stagione abbia 10 episodi ed è possibile che l'episodio di ricongiungimento cominci a essere una cosa comune nelle stagioni future, quindi potrebbe avere anche uno di questi.

Nella sesta stagione di Selling Sunset ci saranno senza dubbio molti drammi e alcune case da 20 milioni di dollari su cui rifarsi gli occhi. Per quanto riguarda i dettagli, per ora non è dato sapere, anche se i singoli Instagram del cast probabilmente ci daranno qualche indizio su cosa possiamo aspettarci.

Christine tornerà? Sembra che non tornerà a lavorare per il Gruppo Oppenheim dopo la presunta tangente della quinta stagione, ma continuerà a far parte dello show. Forse vedremo Mary e Romain comprare una casa, Heather e Tarek continuare a parlare del loro viaggio verso il bambino e ci aspettiamo che ci sia un po' di attenzione per Chrishelle e la sua storia d'amore con G Flip.

Facciamo il tifo per altri appuntamenti di Emma e Micah sul nostro schermo e sarà interessante vedere cos'altro Chelsea porterà in tavola se tornerà per un'altra stagione.

Chi tornerà per la stagione 6 di Selling Sunset? Finora nessuno del cast è stato confermato ufficialmente, ma questi sono i membri del cast che ci aspettiamo tornino:

Mary Fitzgerald

Chrishelle Stause

Emma Hernan

Amanza Smith

Heather Young

Davina Potratz

Jason Oppenheim

Brett Oppenheim

Alla fine della quinta stagione, è stato suggerito che Maya Vander non sarebbe stata presente nelle stagioni future, poiché si stava trasferendo a Miami per trascorrere più tempo con la sua famiglia. Anche il futuro di Christine Quinn era in bilico alla fine della quinta stagione e nemmeno lei era presente all'episodio della reunion. La Quinn ha dichiarato a US Weekly che i suoi rapporti con Jason sono rimasti buoni da quando se n'è andata, e ha detto: "Lo show è il mio numero uno [e] tutti lo sanno". Ha aggiunto: "Ma ora dobbiamo essere creativi, perché non lavoro per il Gruppo Oppenheim... Forse è una battaglia tra broker".

Quinn e suo marito hanno annunciato nell'aprile del 2022 l'avvio di una società chiamata RealOpen che si concentra sulle transazioni immobiliari in criptovaluta, quindi vedremo cosa succederà.

Per quanto riguarda Vanessa Villela, non è chiaro se la rivedremo, dato che, secondo quanto riferito, si sta trasferendo a Londra con il suo fidanzato. Non è nemmeno certo se la nuova ragazza Chelsea Lazkani tornerà - anche se sospettiamo che sia probabile.

No, non ancora. E non ci aspettiamo che ne appaia uno per un po', perché stiamo ancora aspettando la conferma ufficiale che la stagione si farà.

Le stagioni 1, 2, 3, 4 e 5 di Selling Sunset sono tutte disponibili su Netflix, quindi potete guardare in streaming le case di lusso e i drammi a vostro piacimento.

C'è anche una serie spin off chiamata Selling Tampa disponibile in streaming sulla piattaforma e, sebbene non ci siano ancora informazioni in merito, sembra che ci sarà anche Selling The OC.

Non è stato confermato se ci sarà una stagione 7 di Selling Sunset, anche se non saremmo sorpresi se ci fosse. Come già detto, alcune fonti hanno dichiarato a US Weekly che la stagione 6 e la stagione 7 sono in programma, anche se siamo ancora in attesa di una conferma da parte di Netflix.

Scritto da Britta O'Boyle.