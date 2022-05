Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie TV Lincoln Lawyer - basata sui libri di Michael Connelly che hanno ispirato l'omonimo film di Matthew McConaughey - è arrivata su Netflix a maggio ed è eccellente.

Se avete già letto tutta la stagione 1 di Lincoln Lawyer e avete visto l'ultima scena, vi starete sicuramente chiedendo se ci sarà una stagione 2. Anche noi. Anche noi. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Al momento, Netflix non ha rinnovato Lincoln Lawyer per una stagione 2, ma saremmo molto sorpresi se non lo facesse, dato che la serie è rimasta nella top ten fin dalla sua uscita e c'è molto materiale da lavorare dai sei libri di Connelly che vedono Mickey Haller avere un ruolo centrale.

La prima stagione di The Lincoln Lawyer è arrivata sulla piattaforma di streaming il 13 maggio 2022, quindi se dovesse essere annunciata una seconda serie, è probabile che dovremo aspettare la primavera/estate del 2023 prima che arrivi sui nostri schermi.

Per ora non c'è nulla di confermato, ma aggiorneremo questa rubrica non appena avremo notizie.

Se ci sarà una stagione 2 di Lincoln Lawyer, avrete bisogno del vostro abbonamento a Netflix per guardarla.

Poiché la prima stagione è un originale Netflix, anche la seconda sarà senza dubbio limitata a Netflix.

Non essendo ancora stata confermata la seconda stagione, per ora si tratta di supposizioni, ma ci aspettiamo che la seconda stagione segua l'esempio della prima.

La prima stagione è composta da 10 episodi, quindi è probabile che le stagioni successive avranno 10 o più episodi. Al momento, senza una conferma della seconda stagione, supponiamo che la risposta a questa domanda sia al momento nessuna.

In questa sezione è previsto uno spoiler, quindi saltate questa parte se non avete ancora finito la prima stagione.

Poiché la prima stagione ha adattato Il verdetto di Brass di Michael Connelly, è possibile che la seconda stagione tratti il terzo libro, intitolato L'inversione di rotta, anche se ciò non è ovviamente garantito.

La scena finale della prima stagione, tuttavia, si è allineata perfettamente alla seconda, quando ha inquadrato qualcuno che osservava Mickey Haller mentre faceva surf. La persona aveva un braccio tatuato, il che suggeriva che mentre Mickey era finalmente in pace dopo il suo incidente con il surf e dopo aver fatto uscire Jesus Menendez di prigione grazie alla testimonianza di Gloria Dayton (Glory Days), non tutti ne erano felici.

Glory Days ha affermato che la persona che l'ha aggredita e ha ucciso il suo amico - per cui Menendez era in prigione - aveva un tatuaggio sul braccio. La seconda stagione vedrà senza dubbio Haller confrontarsi con il fatto che avrà anche fatto uscire di prigione un uomo, ma ha riportato sotto i riflettori colui che pensava di averla fatta franca.

È probabile che ci sia anche un'altra trama generale, che senza dubbio riguarderà l'ufficio del procuratore distrettuale in cui lavora Maggie McPherson, la prima ex moglie di Haller.

Naturalmente, senza la conferma di una seconda stagione, non sappiamo ancora chi farà parte del cast, ma possiamo fare alcune ipotesi.

Innanzitutto, Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) dovrà apparire per forza in una seconda stagione, ma sarebbe strano che Lorna (Becki Newton), Maggie (Neve Campbell), Hayley (Krista Warner), Cisco (Angus Sampson) e Izzy (Jazz Raycole) non tornassero, dato che tutti questi personaggi hanno avuto ruoli chiave.

Ecco l'elenco completo dei personaggi della prima stagione che ci aspettiamo tornino per una seconda stagione:

Mickey Haller - Manuel Garcia-Rulfo

Lorna Crain - Becki Newton

Maggie McPherson - Neve Campbell

Cisco - Angus Sampson

Izzy Letts - Jazz Raycole

Detective Raymond Griggs - Ntare Mwine

Hayley Haller - Krista Warner

No, non ancora. Non essendo stata confermata una seconda stagione, potrebbe passare del tempo prima di vedere un trailer per la prossima stagione.

È comunque possibile vedere il trailer della prima stagione qui sotto.

Tutti i 10 episodi della prima stagione di Lincoln Lawyer sono disponibili su Netflix. Ognuno di essi ha una durata di circa 45 minuti.

Se la finite e volete dedicarvi a qualcos'altro prima di scoprire se ci sarà una seconda stagione, vi consigliamo Bosch su Amazon Prime.

Sempre seguendo i libri di Connelly, il detective della polizia di Los Angeles Harry Bosch ha caratteristiche simili a quelle di Haller e le serie hanno una struttura simile, ma Bosch è anche il fratellastro di Mickey Haller e i due condividono lo stesso padre, l'avvocato J. Michael Hallerin, quindi c'è un fatto divertente in più per voi.

Scritto da Britta O'Boyle.