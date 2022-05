Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Netflix ha reso più facile per i genitori mettere qualcosa in TV per i loro figli, o ha reso più facile per i bambini decidere cosa guardare.

Il gigante dello streaming ha introdotto un'opzione di riproduzione casuale per i suoi spettatori più giovani. Chiamata"Mystery Box", la nuova funzione è ora disponibile su Netflix Kids. Simile alla funzione "Play Something" per gli abbonati adulti, Mystery Box proporrà un nuovo titolo che gli spettatori non hanno guardato in passato. Dovrebbe essere simile agli spettacoli che i vostri figli hanno già visto e apprezzato.

Per provare Mystery Box, selezionare il profilo di un bambino su Netflix. Non importa da quale dispositivo si stia guardando. Quindi, andare alla "riga dei preferiti" in cima alla homepage e passare il mouse su "Mystery Box" per vedere i nuovi titoli suggeriti. Secondo Netflix, Mystery Box vi mostrerà un nuovo titolo al giorno.

Aprire Netflix. Accedere a un profilo per bambini. Individuare la "riga dei preferiti" dei bambini sulla homepage. Passare il mouse sulla "scatola misteriosa" scintillante per vedere un titolo.

Avete bisogno di aiuto? Vedere la pagina di supporto di Netflix.

Netflix Kids è un "profilo di esperienza" con un aspetto semplificato, ha dichiarato Netflix.

Rimuove l'accesso alle impostazioni dell'account, riproduce solo programmi televisivi e film selezionati per i bambini e non include i giochi di Netflix. Per scegliere Netflix Kids:

Selezionare Kids quando si crea un profilo. Oppure, accedere alle Restrizioni di visualizzazione di un profilo e selezionare Visualizza l'esperienza Netflix Kids con titoli solo per bambini.

Secondo Netflix, se si seleziona un grado di maturità che supera il livello consentito per Netflix Kids, l'esperienza Kids non verrà applicata a quel profilo.

Certo! Perché no? I vostri figli hanno difficoltà a decidere cosa guardare? O forse non volete decidere voi per loro? È il momento perfetto per provare Mystery Box. Non vi piace? Non usatela. Tutti noi abbiamo scrollato per ore cercando di trovare qualcosa da guardare. Ma i bambini non hanno la pazienza necessaria. Mystery Kids sembra quindi l'ideale per queste situazioni.

Scritto da Maggie Tillman.