Black Mirror stagione 6: tutto quello che sappiamo finora

(Pocket-lint) - Dopo tre anni, una nuova stagione di Black Mirror è in fase di sviluppo presso Netflix, secondo un nuovo rapporto.

Variety ha riferito che la sesta stagione è in corso e avrà più episodi rispetto alla quinta stagione, che ha debuttato nel 2019 con sole tre puntate e ha avuto come protagonisti Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace e Miley Cyrus. La serie drammatica, che ha diversi episodi della durata di oltre 60 minuti, è scritta in un formato televisivo antologico.

In altre parole, ogni episodio di Black Mirror esplora un genere diverso e utilizza nuove storie, personaggi, attori e ambientazioni, anche se la maggior parte è ambientata in una distopia.

Finora non ci sono molti dettagli sulla prossima stagione di Black Mirror, ma Variety ha notato che sarà più "cinematografica" e che Banijay Rights - il ramo di distribuzione della società che detiene i diritti di Black Mirror - ha dato in licenza lo show a Netflix. Black Mirror ha esordito sul canale britannico Channel 4, dove è andato in onda per due stagioni, prima di passare a Netflix e diventare un successo mondiale.

Pocket-lint ha contattato Netflix e Banijay Rights per un commento, ma nessuno dei due ha ancora confermato che la sesta stagione è in lavorazione, né tantomeno quando sarà disponibile.

Secondo quanto riferito, Black Mirror tornerà su Netflix, con la sesta stagione che sarà trasmessa in anteprima mondiale sul servizio di streaming video.

Per vivere appieno la sesta stagione di Black Mirror è necessario guardare le prime cinque stagioni. Ma trattandosi di una serie antologica, tecnicamente non è necessario guardare gli episodi precedenti di Black Mirror per capire cosa sta succedendo. Ma, come abbiamo detto, vale la pena di rivisitare il dramma distopico per il gusto di farlo e per rendere la sesta stagione ancora più speciale quando arriverà.

