Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Netflix ha riferito di aver anticipato il lancio di un livello di abbonamento ad-supported. Ora prevede di offrire il livello più economico "già alla fine del 2022".

Il servizio di streaming ha preso in considerazione un livello di abbonamento separato per un po', con il fondatore di Netflix Reed Hastings che ha recentemente ammesso che è "abbastanza aperto ad offrire prezzi ancora più bassi con la pubblicità, come scelta del consumatore". Tuttavia, ha anche suggerito che i piani potrebbero richiedere "il prossimo anno o due" per essere realizzati. Ora sembra che siano stati accelerati.

I dipendenti hanno presumibilmente ricevuto un memo interno con i dettagli sui piani di lancio del nuovo livello, che è stato condiviso con il New York Times da due destinatari. Rivela l'intenzione di introdurlo negli ultimi tre mesi di quest'anno.

La tempistica ha senso. Netflix ha perso una quantità considerevole di abbonati negli ultimi tempi, anche perché tutti noi emergiamo dalle serrate e non passiamo più tanto tempo a casa. La colpa è anche della condivisione di password tra le famiglie - qualcosa che il memorandum ribadisce, con misure di repressione in corso.

Oltre a questo, Netflix ha aumentato i suoi prezzi a livello globale, in un momento in cui il costo della vita sta crescendo rapidamente per molti.

Un livello più economico potrebbe essere estremamente attraente per coloro che semplicemente non possono permettersi di abbonarsi alle tariffe recentemente aumentate, anche se ciò significa sopportare la pubblicità.

Scritto da Rik Henderson.