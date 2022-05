Drive to Survive rinnovato per le stagioni 5 e 6 da Netflix

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Come la stagione di F1 2021, l'ultima serie di documentari di Netflix, Formula 1: Drive to Survive si è conclusa in modo spettacolare all'inizio di quest'anno.

Ora è stato confermato che ci sarà una nuova stagione dello show, che coprirà l'attuale andamento del motorsport. E, per di più, Netflix ha annunciato che continuerà anche l'anno prossimo.

Le stagioni 5 e 6 ci porteranno fino alla fine della stagione di F1 del 2023. E, se avete guardato l'azione delle corse fino ad ora, saprete che ci sono più colpi di scena in arrivo (nessun gioco di parole inteso).

La riemersione della Ferrari come squadra competitiva sarà, si spera, un grande spettacolo televisivo, anche se i fan di Lewis Hamilton e della Mercedes potrebbero voler guardare altrove, almeno per i primi due episodi.

Netflix ha anche annunciato che la stagione 5 sarà disponibile sulla piattaforma dal 2023. Non c'è ancora una data di lancio effettiva, ma ci aspettiamo che sia disponibile all'inizio dell'anno. Questo perché la stagione 4 è arrivata nelle prime due settimane di marzo di quest'anno, quindi è probabile che sia intorno allo stesso periodo.

Per quanto riguarda la stagione 6, sarà sicuramente all'inizio del 2024.

Potete recuperare le prime quattro avvincenti stagioni di Drive to Survive su Netflix ora.

Scritto da Rik Henderson.