Cobra Kai Stagione 5 data di uscita e tutto quello che dovete sapere

(Pocket-lint) - Cobra Kai è uno dei nostri spettacoli preferiti su Netflix. Quella miscela di nostalgia, agganciata in profondità ai film di Karate Kid, dà una prospettiva per quelli di noi che ricordano gli originali, mentre intrattiene i nuovi arrivati ai personaggi.

Con Cobra Kai Stagione 4 fatta e spolverata, ora abbiamo dettagli in arrivo per la Stagione 5 - e questo è tutto quello che dovete sapere.

La stagione 5 di Cobra Kai sarà disponibile dal 9 settembre. Sarà in streaming su Netflix e, come nelle stagioni precedenti, ci aspettiamo che tutti gli episodi siano disponibili da quella data.

Questo è prima di quanto ci si aspettasse - dato che il debutto era previsto intorno al nuovo anno. Non è stato confermato, ma ci aspettiamo che ci siano 10 episodi.

Questo è qualcosa di cui abbiamo sentito parlare meno e se non avete guardato la Stagione 4, ci sono spoiler qui sotto, quindi andate a leggere qualcos'altro invece.

La stagione 4 finisce in stile drammatico: Cobra Kai vince il 51° Campionato Annuale di Karate di All Valley ed era più di un semplice torneo - c'era l'accordo che il dojo perdente avrebbe chiuso. Aggiungete il fatto che John Kreese viene incastrato da Terry Silver e arrestato alla fine della stagione 4 - e le trame sono state gettate per una nuova direzione della storia.

Miguel lascia la città alla fine della Stagione 4 per dare la caccia alle sue radici e questo vede Johnny e Robby dirigersi in Messico per dargli la caccia, mentre Danny LaRusso ha giurato di sconfiggere Cobra Kai. Quello che sappiamo è che Chozen sembra avere un ruolo molto più grande nella lotta contro Terry Silver.

Ci sono nuove alleanze, vecchie rivalità e molta azione in arrivo - solo che non sappiamo come andrà a finire.

Sì, e potete trovarlo qui sotto.

Non abbiamo una lista completa per la Stagione 5, ma il trailer mostra molti dei personaggi familiari, tra cui:

Ralph Macchio - Danny LaRusso

William Zabka - Johnny Lawrence

Xolo Mariduena - Miguel Diaz

Tanner Buchanan - Robby Keene

Mary Mouser - Samantha LaRusso

Peyton List - Tory Nichols

Thomas Ian Griffith - Terry Silver

Yuji Okumoto - Chozen

Al momento non sappiamo quali nuovi personaggi potrebbero apparire e come gli eventi si leghino alla tradizione di Karate Kid - ma potrebbero esserne rivelati altri nei prossimi mesi.

Come abbiamo detto nella nostra guida alla Stagione 4, il modo migliore per godersi Cobra Kai è quello di guardare prima tutti i film di Karate Kid, poiché questo fornisce il contesto per molte delle relazioni in Cobra Kia e dà la storia di molti dei personaggi.

È importante notare che l'originale The Karate Kid fornisce il contesto per l'intera premessa di Cobra Kia, quindi è una visione essenziale.

The Karate Kid Part II (1986) è un contesto importante per Cobra Kai Stagione 3, mentre The Karate Kid Part III introduce Terry Silver che è importante per Cobra Kai Stagione 4 e Stagione 5, quindi dovrai guardare anche quello.

Netflix poi ha tutte le stagioni 1-4 da guardare online, quindi sei a posto.

