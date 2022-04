Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il governo britannico ha proposto dei cambiamenti nel modo in cui i servizi di streaming sono regolati nel paese.

Ha intenzione di "livellare il campo di gioco" assicurando che servizi come Netlfix, Disney+ e Amazon Prime Video affrontino le stesse norme sui contenuti della TV lineare.

Secondo le nuove regole, i servizi di streaming saranno regolati da Ofcom. Attualmente, solo la TV lineare e BBC iPlayer rientrano nel suo mandato, ma questo sarà ampliato a tutti i servizi di video streaming che forniscono contenuti simili alla TV. Questo includerà anche ITV Hub (presto ITVX), All 4 e My5, che finora sono stati fuori dalla sua portata.

Ofcom assicurerà che i servizi video rispettino il Broadcasting Code per proteggere gli spettatori da materiale dannoso o offensivo, oltre a rispettare le regole sulla privacy, la correttezza e l'accuratezza.

"Le industrie televisive e radiofoniche del Regno Unito sono rinomate in tutto il mondo per la loro creatività, guidate da un talento eccezionale che sta fornendo una programmazione di servizio pubblico innovativa", ha detto il segretario alla cultura del Regno Unito, Nadine Dorries (come riportato dalla BBC).

"Sullo sfondo della trasformazione digitale delle nostre abitudini di visione, i piani di oggi rinnoveranno leggi vecchie di decenni per aiutare le nostre emittenti di servizio pubblico a competere nell'era di internet".

Scritto da Rik Henderson.