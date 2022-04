Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Netflix è stata a lungo nell'angolo anti-ad, spesso negando che avrebbe mai introdotto un livello di streaming supportato dalla pubblicità. Ma ora sta facendo marcia indietro.

Il co-fondatore e co-CEO di Netflix, Reed Hastings, ha detto durante la chiamata ai guadagni del primo trimestre dell'azienda che la società è "abbastanza aperta ad offrire prezzi ancora più bassi con la pubblicità, come scelta del consumatore".

Ora sta considerando l'opzione e cercando di capirlo "nel corso del prossimo anno o due". Hastings ha riconosciuto che un livello supportato dalla pubblicità sarebbe un enorme cambiamento per il gigante dello streaming, ma ora crede che la pubblicità abbia "molto senso" per i consumatori che "vorrebbero avere un prezzo più basso e sono tolleranti alla pubblicità". Oltre agli annunci, il co-CEO Ted Sarandos ha anche discusso una mossa in sport dal vivo - qualcosa che in precedenza ha rifiutato categoricamente. Secondo Deadline, ha detto: "Non sto dicendo che non faremo mai sport, ma dovremo vedere un percorso per far crescere un grande flusso di entrate e un grande flusso di profitto con esso".

Tenete a mente che Netflix ha recentemente riferito di aver perso abbonati per la prima volta in un decennio, e sta anche considerando modi per limitare la condivisione di password per aiutare la sua linea di fondo. La sua concorrenza - tra cui Hulu, Peacock, e anche HBO Max - tutti offrono piani che permettono ai consumatori di pagare meno o niente in cambio della visualizzazione di annunci. Anche Disney+ ha in programma di rilasciare un'opzione ad-supported entro la fine dell'anno.

Scritto da Maggie Tillman.