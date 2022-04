Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Netflix sta introducendo un nuovo modo per voi di dire al servizio di streaming cosa vi è piaciuto veramente, al fine di aiutarlo a curare meglio la vostra homepage con raccomandazioni più pertinenti.

Ha annunciato un pulsante "Due pollici in su" che si unirà ai controlli esistenti Thumbs Up e Thumbs Down che Netflix offre già agli abbonati in modo che possano indicare se qualcosa gli è piaciuto o meno.

Il Two Thumbs Up fa un passo avanti rispetto agli attuali pulsanti Thumbs Up e Down di Netflix, in quanto consente agli abbonati di dire al servizio di streaming quando un film o uno spettacolo gli è piaciuto davvero.

Questo è qualcosa che è stata una caratteristica molto richiesta, secondo la società. Tenete a mente che Netflix in precedenza offriva un sistema di valutazione a cinque stelle che guidava il modo in cui suggeriva le raccomandazioni agli abbonati, ma ha sostituito quel sistema nel 2017 con il suo attuale sistema pollice su/pollice giù. (Suggerimento: se trovi che Netflix non ti suggerisce mai nulla che ti piaccia davvero, puoi controllare e modificare le tue valutazioniqui).

Il pulsante Two Thumbs Up di Netflix si trova accanto ai pulsanti Thumbs Up e Thumbs Down. Tocca su un programma quando vuoi vedere più film e spettacoli simili o con gli stessi attori. Così, per esempio, se avete amato Bridgerton, potreste vedere altri spettacoli o film con il cast.

"Considera Double Thumbs Up come un modo per mettere a punto le tue raccomandazioni per vedere ancora più serie o film influenzati da ciò che ami", ha spiegato Netflix in un post sul blog. "Un Thumbs Up ci fa comunque sapere cosa ti è piaciuto, quindi usiamo questa risposta per fare raccomandazioni simili. Ma un Doppio pollice in su ci dice cosa ti è piaciuto e ci aiuta a diventare ancora più specifici con le tue raccomandazioni".

Il pulsante Two Thumbs Up di Netflix sarà disponibile sulle interfacce web, TV, Android e iOS di Netflix a partire dall'11 aprile 2022.

Per altri trucchi e consigli su Netflix, consulta la guida di Pocket-lint. Abbiamo anche una carrellata dei migliori spettacoli Netflix disponibili in questo momento qui.

Scritto da Maggie Tillman.