Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Una serie di documentari in due parti sulla celebrità britannica e sul pedofilo predatore Jimmy Savile è ora disponibile su Netflix .

Non è un orologio comodo, ma l'accesso senza precedenti a una vasta gamma di filmati d'archivio lo rende affascinante, persino importante. Ecco perché è attualmente di tendenza in tutto il mondo.

Ecco come guardare Jimmy Savile: A British Horror Story e alcuni altri programmi correlati.

Jimmy Savile: A British Horror Story è un nuovo documentario sul vero crimine è stato realizzato da Netflix ed esamina il caso di Savile - un presentatore televisivo, una raccolta fondi di beneficenza e un DJ nel Regno Unito - che è stato smascherato come pedofilo predatore e molestatore sessuale dopo la sua morte nel 2011, quando più di 400 persone si sono fatte avanti con storie di abusi. I presunti incidenti si sono verificati in un periodo di oltre 50 anni, mentre Savile è rimasto sotto gli occhi del pubblico ed è persino diventato un caro amico della famiglia reale britannica.

Il documentario esamina come è riuscito a mantenerlo segreto per così tanto tempo, accennando continuamente nelle apparizioni televisive al suo lato oscuro e come nessuno lo ha scoperto fino a quando non era troppo tardi.

Come programma Netflix, la serie è disponibile esclusivamente sul servizio di streaming. Avrai bisogno di un abbonamento Netflix, quindi.

Ci sono due episodi di Jimmy Savile: A British Horror Story: il primo dura 79 minuti, il secondo 91 minuti.

Jimmy Savile ha realizzato un'enorme quantità di programmazione, principalmente per la BBC, sebbene gran parte di essa non sia disponibile per la visione sui servizi di streaming per una buona ragione.

Ad esempio, la replica di BBC Four dei classici episodi di Top of the Pops nel Regno Unito salta gli episodi ospitati da Savile.

Tuttavia, dovresti provare a dare un'occhiata al documentario Savile di Louis Theroux (su BBC iPlayer nel Regno Unito e diversi servizi di streaming negli Stati Uniti).

Avendo originariamente intervistato Jimmy Savile per un documentario su Louis Theroux Meets... prima della sua morte, questo episodio rivisitato esamina il motivo per cui, come molti altri, il presentatore televisivo è riuscito a sminuire gli occhi di Theroux.

Di seguito puoi vedere il trailer della serie Netflix di Jimmy Savile.

Scritto da Rik Henderson.