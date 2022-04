Come guardare il documentario Return to Space di Elon Musk

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lo ami o lo odi, Elon Musk è probabilmente un nome che hai sentito. Che sia a causa di Tesla , del suo ruolo nel board di Twitter o forse - e più probabilmente se stai leggendo questo - dei suoi sforzi in SpaceX.

Se ti interessa SpaceX Elon Musk, c'è un documentario che vorresti aggiungere alla tua lista di controllo: Return to Space. Ecco come guardarlo, di cosa si tratta e tutto ciò che devi sapere.

Il documentario Return to Space di Elon Musk è stato pubblicato su Netflix il 7 aprile 2022, quindi è ora disponibile per la visione sulla piattaforma di streaming.

Return to Space è un film documentario Netflix, quindi per guardarlo dovrai avere un abbonamento Netflix. Vale la pena notare che è classificato 15, quindi se hai più profili, assicurati di cercarlo su uno con le autorizzazioni giuste.

Il film documentario Return to Space è incentrato sulla missione SpaceX di Elon Musk che ha visto i veterani della NASA Bob Behnken e Doug Hurley dirigersi verso la Stazione Spaziale Internazionale sul razzo privato e sulla navicella spaziale di Musk.

Il film segue gli astronauti e le loro famiglie prima della missione, così come la missione stessa, portando gli spettatori in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Copre anche filmati dietro le quinte da terra durante la missione, incluso lo stesso Musk, e mette in evidenza le preoccupazioni delle famiglie e i rischi coinvolti in missioni come questa.

Il film Return to Space dura 2 ore e 8 minuti.

Sì, Netflix ha pubblicato un trailer per il documentario Ritorno nello spazio prima della sua uscita il 7 aprile 2022. Puoi guardarlo di seguito.

Scritto da Britta O'Boyle.