Drive to Survive stagione 5: tutto ciò che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie Drive to Survive di Netflix è fantastica. Il suo obiettivo è la Formula 1, ma non diremmo che devi essere un fan della Formula 1 per apprezzarla. In effetti, potresti anche scoprire che ti piace la serie più di un fan sfegatato di F1 perché potresti non conoscere necessariamente i risultati di alcune gare, rendendo gli episodi più eccitanti. I fan della F1, nel frattempo, possono vedere le cose da una prospettiva diversa. È una vittoria per tutti.

Concentrandosi sul dramma dentro e fuori la pista, Drive to Survive ci ha dato una visione approfondita delle ultime quattro stagioni di F1, dei team e dei piloti, ma continuerà? Mentre una quinta stagione di Drive to Survive deve ancora essere confermata, ci sono suggerimenti che suggeriscono che sta accadendo.

Questo è tutto ciò che abbiamo sentito finora sulla stagione 5 di Drive to Survive.

Una stagione 5 di Drive to Survive deve ancora essere confermata, anche se ci aspettiamo che accada. La stagione 4 non è stata confermata da Netflix fino ad agosto 2021 ed è stata poi rilasciata a marzo 2022.

Non sarebbe troppo sorprendente vedere una sequenza temporale simile per la stagione 5. Potrebbero essere necessari alcuni mesi prima che venga confermato, ma in tal caso, ci aspetteremmo che uscisse intorno a marzo 2023. Ciò consentirebbe la stagione di F1 2022 al termine e la produzione finale.

Netflix era a Barcellona per i test pre-stagionali e beh, è probabile che non fosse solo per divertimento, quindi una stagione 5 sembra promettente. Planet Sport ha twittato un'immagine che offre prove della presenza delle piattaforme di streaming, scatenando la speculazione iniziale.

La quarta stagione non è uscita, ma sembra che Netflix stia già girando la quinta stagione di Drive to Survive a Barcellona... #F1 pic.twitter.com/QERogUpkBB — Planet Sport (@PlanetSportcom) 1 marzo 2022

Da allora, i produttori di Drive to Survive hanno parlato con The Radio Times . Nell'intervista, il produttore James Gay-Rees ha dichiarato alla pubblicazione: "Ero a Barcellona [per i test di F1] lo scorso fine settimana e mi sono seduto con Christian [Horner] e Toto [Wolff] e loro hanno detto, 'Siamo di nuovo qui, è ricominciato'"

Alla domanda diretta su una stagione 5, Gay-Rees ha detto: "Lo speriamo. Ne stiamo ancora parlando. Ovviamente la stagione si sta avvicinando, quindi proveremo a farcela. È in discussione".

Il collega produttore, Paul Martin, ha poi detto a The Radio Times: "In pratica non era a Barcellona per le sue vacanze!"

Martin ha aggiunto: "Se l'appetito è lì, penso che potrebbe correre e correre".

Se veniamo trattati per una stagione 5 di Drive to Survive, puoi aspettarti che sia su Netflix. Come Bridgerton , è un'esclusiva della piattaforma di streaming, quindi dovrai assicurarti di avere il tuo abbonamento pronto se vuoi guardare le stagioni future o recuperare quelle precedenti.

Ci aspetteremmo che la stagione 5 di Drive to Survive segua uno schema simile alle stagioni precedenti. Se non è rotto, non aggiustarlo giusto? Ci aspetteremmo quindi di vedere ogni episodio incentrato su una o due squadre e il vantaggio di una o più gare. A tal proposito, ci saranno probabilmente interviste di nuovo con i piloti coinvolti, così come i principi del team, e avrai una visione dei piloti e delle rivalità, nonché di qualsiasi dramma.

Riceverai anche analisi da giornalisti di F1 come Will Buxton, che offrono una prospettiva o un'opinione diversa su qualunque cosa stia succedendo fuori pista, così come su di essa.

Senza ancora conferme della stagione 5, non sappiamo quali squadre o piloti avrebbero potuto accettare di prendere parte. Abbiamo visto Mercedes, Red Bull, McLaren, Williams, Renault e Scuderia Ferrari tutte presenti l'anno scorso, insieme a piloti tra cui Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Lando Norris e Sergio Perez, tra gli altri.

Max Verstappen non ha preso parte alla stagione 4 nonostante abbia fatto parte delle stagioni precedenti, quindi è possibile che non lo vedremo nemmeno nella stagione 5, anche se Christian Horner, il team di Red Bull, ha giocato un ruolo importante nello spettacolo in passato, quindi non ci aspettiamo di perdere troppo l'azione della Red Bull anche se Verstappen non torna.

Le stagioni da uno a quattro di Drive to Survive hanno avuto tutte 10 episodi ciascuna. È quindi molto probabile che la stagione 5 offra lo stesso se dovesse essere confermata.

Puoi guardare tutte le stagioni precedenti di Drive to Survive su Netflix. Le stagioni uno, due, tre e quattro sono tutte disponibili per la visione ora dopo che la stagione 4 è apparsa l'11 marzo 2022.

Se sei un fan della Formula 1, al momento c'è molto da guardare in termini di docuserie, mentre aspetti di scoprire se Drive to Survive tornerà.

Sky ha un documentario in due parti chiamato Duel: Hamilton vs Verstappen . Devi avere un abbonamento Sky o un abbonamento all'intrattenimento NOW ma vale la pena guardarlo.

Apple TV+ sta anche lavorando con Lewis Hamilton a un documentario sul sette volte campione del mondo. Non sappiamo ancora quando andrà in onda, ma puoi leggere tutto ciò che sappiamo finora nella nostra rubrica separata .

Scritto da Britta O'Boyle.