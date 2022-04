The Witcher stagione 3: cast, storia, voci e altro ancora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - The Witcher sta ottenendo una terza stagione, senza sorpresa di nessuno. Lo spettacolo è stato un grande successo per Netflix e presto avremo altre notizie sulla storia di Geralt, Yennefer e Ciri.

Esattamente quello che vedremo, però, non è troppo certo. Mentre lo spettacolo sta adattando i libri di Andrzej Sapkowski, sta arando il proprio solco in misura decente. Abbiamo tutti i dettagli e le voci, di seguito.

Non sappiamo quando The Witcher uscirà con la sua terza stagione, ma abbiamo una buona notizia davvero concreta: lo spettacolo è in produzione!

La nostra famiglia è di nuovo unita. #TheWitcher Stagione 3 è ufficialmente in produzione! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1 — The Witcher (@witchernetflix) 4 aprile 2022

Anche se questo non ci fornisce alcun indizio sicuro su quando debutterà lo spettacolo, si adatta più o meno ai suoi precedenti programmi di riprese e rilascio per indicare che potremmo sperare di vederlo alla fine del 2022, se il post- la produzione può andare bene e senza intoppi.

Tuttavia, per ora dovremo aspettare che Netflix pubblichi una data di uscita confermata prima di poterci emozionare troppo.

La seconda stagione di The Witcher si è conclusa con Yennefer, Geralt e Ciri insieme dopo un po' di avanti e indietro. Yennefer è tornata in gioco dopo aver capito che non può sacrificare la sua morale, e in effetti Ciri, per riavere la sua magia.

Con in primo piano anche la geopolitica della guerra e delle nazioni, ci sono molti pezzi in movimento, dal movimento degli elfi insoddisfatti dopo l'omicidio del loro bambino, e l'arrivo sulla scena dell'imperatore di Nilfgaard, Emhyr var Emreis , si è rivelato essere il padre di Ciri.

Abbiamo un'idea precisa di cosa accadrà nella prossima stagione, grazie al riassunto ufficiale della trama che Netflix ha rilasciato, che potete vedere di seguito.

Siamo anche entusiasti di rivelare il riassunto ufficiale della trama per la prossima stagione... #TheWitcher pic.twitter.com/oqg6LnufBT — The Witcher (@witchernetflix) 4 aprile 2022

Detto questo, questo copre davvero solo i nostri personaggi principali: ciò che accadrà nella più ampia storia della conquista rimarrà da vedere. A meno che tu non abbia letto i libri o giocato, ovviamente, nel qual caso avrai un enorme vantaggio!

Lauren Schmidt Hissrich è la creatrice e showrunner di The Witcher. È prodotto da Schmidt Hissrich. Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko sono anche produttori esecutivi.

Oltre a Geralt of Rivia di Henry Cavill, la terza stagione ha un cast enorme. Ecco l'elenco dei personaggi della seconda stagione, di cui quasi tutti dovrebbero tornare:

Henry Cavill interpreta Geralt di Rivia

Freya Allan interpreta la principessa Cirilla, alias Ciri

Anya Chalotra interpreta Yennefer di Vengerberg

Joey Batey interpreta Jaskier

MyAnna Buring interpreta Tissaia de Vries

Eamon Farren interpreta Cahir

Mimi M Khayisa interpreta Fringilla Vigo

Anna Shaffer interpreta Triss Merigold

Mahesh Jadu interpreta Vilgefortz

Royce Pierreson interpreta Istredd

Kim Bodnia interpreta Vesemir

Tom Canton interpreta Filavandre

Mecia Simson interpreta Francesca Findabair

Wilson Mbomio interpreta Dara

Basil Eidenbenz interpreta Eskel

Paul Bullion interpreta Lambert

Yasen Atour interpreta Coen

Terence Maynard interpreta Artorius Vigo

Lars Mikkelsen interpreta Stregobor

Shaun Dooley interpreta Re Foltest di Temeria

Graham McTavish interpreta Sigismondo Dijkstra

Chris Fulton interpreta Rience

Aisha Fabienne Ross interpreta Lydia

Simon Callow interpreta Codringher

Liz Carr interpreta Fenn

Adjoa Andoh interpreta Nenneke

Finora siamo senza un trailer per la prossima stagione, ma non appena Netflix rilascerà eventuali teaser di featurette, li aggiungeremo a questa sezione in modo da poterli vedere tutti in un unico posto.

Come sempre accade con gli spettacoli di Netflix, non puoi davvero essere certo che altro arriverà fino a quando il gigante dello streaming non esce e lo conferma. Con le metriche del pubblico che regnano sovrane, non c'è mai alcuna garanzia che anche uno spettacolo amato dalla critica avrà un'altra stagione.

Tuttavia, anche se non c'è nulla di confermato su The Witcher, dato quanto bene è stato fatto finora, supponiamo che una quarta stagione sia molto probabile - e probabilmente verrà confermata poco dopo che la terza stagione sarà disponibile per lo streaming in modo che Netflix possa verificare che sia continuata popolarità.

