Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Netflix ha confermato una stagione 4 del suo thriller psicologico "You" prima ancora che la terza stagione arrivasse sugli schermi, e ora la piattaforma di streaming non solo ha confermato l'inizio delle riprese per la nuova stagione, ma ci ha anche fornito qualche informazione in più.

Le riprese della quarta stagione di "You" sono iniziate ufficialmente il 22 marzo 2022, anche se le scene finali alla fine della terza stagione suggerivano che la prossima stagione sarebbe stata ambientata a Parigi con Joe apparentemente alla ricerca di Marienne, che è stata risparmiata da Love alla fine di stagione 3.

L'ultimo tweet di Netflix che menziona l'inizio delle riprese della serie ci dice di stare attenti a Londra, aggiungendo una svolta alla storia prima ancora di essere vicini all'uscita della stagione 4. Ci sono anche una pila di libri su la sedia accanto a Joe e siamo onesti, non sono lì per caso.

Guardati le spalle... Joe è nel Regno Unito! Le riprese della stagione 4 di YOU sono ora in corso a Londra. pic.twitter.com/dY0Bo0mpN0 — Netflix Regno Unito e Irlanda (@NetflixUK) 1 aprile 2022

Se ingrandisci i libri, vedrai " Great Expectations " e " Oliver Twist " di Charles Dickens, entrambi essenzialmente sulla crescita dal punto di vista di un ragazzo. Questo potrebbe riferirsi alla mentalità di Joe o forse al figlio di Joe che ha dovuto lasciare alle spalle. Potrebbe anche significare qualcosa di semplice come la prossima stagione con "colpi di scena" e sfidando "aspettative".

Gli altri libri includono " The Adventures Sherlock Holmes ", che suggerisce più mistero, mentre " Vanity Fair " è incentrato sull'alta società. Nel frattempo, " A Good Man in a Cruel World " è sicuramente un gioco di parole interessante, dato che è abbastanza chiaro che Joe non è un "brav'uomo", anche se pensa che le sue azioni siano giustificate.

"You" conosce bene i suoi colpi di scena: è una delle cose migliori dello show. Niente è mai come sembra e nonostante alcune speculazioni suggeriscano che Marienne fosse su un motorino dietro Joe a Parigi nelle scene finali della terza stagione, sembra che potremmo essere tutti un po' una sorpresa in diversi modi.

La stagione 3 di "You" è andata in onda il 15 ottobre 2021, con la quarta stagione annunciata da Netflix il 13 ottobre 2021. I fan hanno aspettato quasi due anni tra la stagione 3 e 4, anche se le riprese sono iniziate per la stagione 4, si spera che non sarà di nuovo il caso.

Puoi leggere tutto ciò che sappiamo finora sulla stagione 4 di "You" nella nostra funzione separata e, si spera, Netflix ci darà qualche altro teaser come questo.

Scritto da Britta O'Boyle.