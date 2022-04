Bridgerton stagione 3: tutto ciò che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il dramma in costume lucido (con molto più sesso e scandalo) - Bridgerton - è apparso per la prima volta su Netflix alla fine del 2020 ed è stato eccellente. È stata la serie TV che ci ha tutti agganciati ai dettagli degli eventi di Lady Whistledown dall'inizio alla fine, ulteriormente alimentati dalla seconda stagione che è arrivata sui nostri schermi a marzo 2022.

La prima serie è stata ispirata dal libro di Juila Quinn - " The Duke and I" - mentre la seconda serie è stata ispirata dal secondo libro di Quinn - "The Viscount Who Loved Me" . Ci sono otto libri in totale, quindi c'è molto materiale per vederci abbuffarsi di Bridgerton ancora per un po'.

Con una stagione 3 e 4 già confermate da Netflix, ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla stagione 3 di Bridgerton e quando arriverà sui nostri schermi.

Netflix ha confermato che Bridgerton vedrà una stagione 3 (e 4 del resto) il 13 aprile 2021. Tuttavia, non ha ancora confermato quando la stagione 3 di Bridgerton andrà in onda. Speriamo di vederlo nella prima metà del 2023, ma per ora non è chiaro.

La stagione 2 di Bridgerton è andata in onda il 25 marzo 2022, mentre la stagione 1 è andata in onda il 25 dicembre 2021. È quindi possibile che la stagione 3 possa apparire in qualsiasi momento tra la fine del 2022 e la prima metà del 2023, anche se diremmo che il 2023 è più probabile.

Shonda Rhimes, produttrice dello spettacolo, ha detto a Entertainment Tonight che la scrittura è iniziata: "[Siamo] diventati un po' creativi, quindi siamo già al lavoro per scrivere la terza stagione. ... È già in corso e vedrai. Dai è il momento."

Quando la stagione 3 di Bridgerton arriverà, però, sarà solo su Netflix. Non sorprende, dato che è una serie originale Netflix - e una delle più grandi finora - quindi dovrai assicurarti di avere il tuo abbonamento Netflix pronto.

La prima e la seconda stagione di Bridgerton avevano entrambe otto episodi, quindi non sarebbe troppo sorprendente vedere un numero simile per la terza stagione, anche se al momento non lo sappiamo.

È probabile che ogni episodio duri un'ora, o poco più, come lo erano nella prima e nella seconda stagione, quindi possiamo sperare in almeno otto ore di dramma e di Lady Whistledown in più.

Come accennato, la prima stagione di Bridgerton è stata ispirata da ' The Duke and I' di Julia Quinn, incentrato sulla relazione tra il duca di Hastings, Simon Basset, e la figlia più anziana della Bridgerton, Daphne Bridgerton.

La seconda stagione di Bridgerton è stata ispirata dal secondo libro - " Il visconte che mi amava " ed era incentrata sul capo della famiglia Bridgerton, Anthony Bridgerton, e sulla sua ricerca per trovare finalmente una moglie adatta. Questo lo ha visto coinvolto con le sorelle Sharma e ha seguito la sua battaglia tra il matrimonio per dovere e il matrimonio per amore.

La terza stagione potrebbe seguire l'ordine dei libri, il che significherebbe che potrebbe essere ispirata da " An Offer From A Gentleman " di Quinn, anche se ciò non è confermato e mentre Shonda Rhimes ha affermato che c'erano piani per ogni serie di concentrarsi su un diverso La sorella Bridgerton e la loro storia d'amore, non ha confermato a Entertainment Tonight in quale ordine sarebbero entrati. Ha detto alla pubblicazione: "Non stiamo necessariamente andando in ordine, ma vedremo ciascuno dei fratelli e le loro storie ."

Se l'ordine dei libri è seguito dallo spettacolo, è possibile che la terza serie si concentrerà sul secondo scapolo maggiore di Bridgerton, Benedict. La sinossi del libro di "An Offer From A Gentleman" è praticamente Cenerentola, anche se tieni presente che la serie potrebbe differire dal libro piuttosto che seguirlo alla lettera.

Nel terzo libro, invece, Sophie Beckett - che è stata adottata dal conte di Penwood prima che morisse - viene lasciata con una contessa che non è una fan e relega Sophie al ruolo di serva. Sophie riesce a intrufolarsi nel ballo di Lady Bridgerton, catturando l'attenzione di Benedict. Purtroppo, una volta terminata la notte del ballo, Sophie torna al suo ruolo di serva e Benedict viene lasciato accecato dalla donna misteriosa, che giura di ritrovarla. Sembra una buona trama per Lady Whistledown con cui immischiarsi nei suoi Society Papers, eh?

Parlando di Lady Whistledown, ci sarà senza dubbio un po' di attenzione anche su Penelope Fetherington ed Eloise Bridgerton nella terza stagione, anche se Eloise ha scoperto il segreto di Penelope alla fine della seconda. Riusciranno le due donne a ricostruire la loro amicizia e forse anche a lavorare insieme? o Eloise rivelerà l'identità di Penelope al resto del Ton?

Se l'ordine dei libri non viene seguito, potrebbe essere che Colin Bridgerton sia il prossimo obiettivo. Lui e Penelope sembravano finalmente arrivare da qualche parte nella seconda stagione, prima che la povera Penelope ascoltasse la conversazione di Colin con alcuni degli altri scapoli idonei. Per ora, non lo sappiamo, ma ci sono molte possibilità.

Netflix non ha ancora confermato nessuno del cast per la stagione 3, anche se probabilmente possiamo fare un paio di ipotesi su alcuni di quelli che potrebbero tornare.

Ci aspetteremmo di vedere molti dei cast della prima e della seconda stagione nella stagione 3. Ecco chi ha interpretato chi nella stagione 2 e chi ci aspetteremmo di vedere nella stagione 3, anche se non hanno un ruolo così importante:

Jonathan Bailey - Anthony Bridgerton

Luke Thompson - Benedetto Bridgerton

Phoebe Dynevor - Daphne Bridgerton

Claudia Jessie - Eloise Bridgerton

Luke Newton - Colin Bridgerton

Lady Bridgerton - Ruth Gemmell

Nicola Coughlan - Penelope Featherington)

Adjoa Andoh - Lady Danbury

Golda Rosheuvel - La regina Charlotte

Simone Ashley - Kate Bridgerton nata Sharma

Charithra Chandran - Edwina Sharma

Shelly Conn - Mary Sharma

Tutti i 16 episodi di Bridgerton stagione 1 e stagione 2 sono disponibili per la visione su Netflix in modo da poter rinfrescare la memoria su ciò che è successo in entrambe le stagioni social quanto vuoi prima della stagione 3.

Sì. Netflix ha confermato che ci sarebbe stata una stagione 4 di Bridgerton nello stesso momento in cui ha confermato la stagione 3, quindi c'è ancora molto dramma in arrivo.

Carissimi lettori, questo autore porta un annuncio molto eccitante... pic.twitter.com/sV0QiYcn8z — Bridgerton (@bridgerton) 13 aprile 2021

Scritto da Britta O'Boyle.