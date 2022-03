Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Netflix ha recentemente annunciato un aumento dei prezzi per gli abbonati e ora sta iniziando a limitare la condivisione delle password.

Ammettilo: tu o qualcuno che conosci probabilmente ti muovi dall'account Netflix dei suoi genitori . È una pratica comune, in cui più abbonati che non vivono nella stessa famiglia condividono tutti un unico account Netflix con diversi profili utente impostati. Ma sembra che presto potrebbe essere un ricordo del passato, poiché Netflix ha rivelato che ora sta chiedendo ad alcuni utenti di pagare un costo aggiuntivo se vogliono continuare a condividere. Netflix ha affermato che gli account condivisi tra le famiglie hanno avuto un impatto sulla sua capacità di investire in nuovi contenuti, quindi finalmente si sta reprimendo.

In un post sul blog pubblicato mercoledì 16 marzo, Chengyi Long, direttore dell'innovazione di prodotto, ha spiegato: "Sebbene siano stati estremamente popolari, hanno anche creato una certa confusione su quando e come condividere Netflix. Di conseguenza, gli account vengono condivisi tra famiglie - incidendo sulla nostra capacità di investire in nuovi fantastici film e TV per i nostri membri".

Netflix sta quindi testando un nuovo approccio in Cile, Costa Rica e Perù.

In questi tre paesi, agli abbonati verrà ora chiesto di aggiungere un visualizzatore extra al loro pacchetto a un prezzo scontato: 2.380 CLP in Cile, 2,99 USD in Costa Rica e 7,9 PEN in Perù. I membri dei piani standard e premium vedranno l'opzione per aggiungere "account secondari" per un massimo di due persone con cui non convivono e ognuno riceverà il proprio "profilo, consigli personalizzati, login e password - a un prezzo inferiore ", ha detto Netflix. Inoltre, Netflix offrirà la possibilità di trasferire i profili di visualizzazione in nuovi account.

La società non ha detto se intende espandere questo test in altri paesi.

Ma, l'anno scorso, Netflix ha testato uno strumento di verifica dell'account che impediva agli abbonati di condividere gli account, quindi questa non è la prima volta che il servizio di streaming limita la condivisione.

Scritto da Maggie Tillman.