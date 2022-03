Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Questa primavera, Netflix rilascerà una serie interattiva chiamata Trivia Quest . Ecco tutto ciò che devi sapere al riguardo, incluso come giocare.

Trivia Quest è un'esperienza narrativa interattiva, in cui ogni "vittoria" aiuterà a far avanzare la storia. Ma questa non è la prima ultima incursione di Netflix nella televisione e nei giochi interattivi. Il servizio ha precedentemente sperimentato questo tipo di formato quando ha rilasciato titoli come Black Mirror: Bandersnatch, You vs. Wild: Out Cold e Cat Burglar incentrato sui trivia.

Netflix ha rilasciato un trailer di Trivia Quest, che puoi guardare sopra. Presenta il colorato "Willy" che spiega come funziona la serie interattiva. (Se "Willy" ti sembra familiare, probabilmente è perché hai giocato alla serie di giochi per dispositivi mobili di Etermax Trivia Crack. Il New York Times ha affermato che Netflix ha concesso in licenza il gioco Trivia Crack Etermax.)

In sostanza, Trivia Quest è un gioco con Willy e i suoi amici in gabbia contro Evil Rocky. Solo tu puoi salvarli rispondendo alle domande per i punti. Ogni giorno sarà disponibile un nuovo episodio con 24 domande: 12 difficoltà standard e 12 difficili. Rispondendo correttamente alle domande, la storia procede e puoi aiutare Willy a salvare i suoi amici da Rocky.

I giocatori potranno ripetere i quiz per guadagnare punti e rispondere correttamente alle domande che potrebbero essersi perse in precedenza.

Un nuovo episodio di Trivia Quest arriverà su Netflix ogni giorno per tutto aprile 2022, con 30 episodi in totale. (Netflix ha promesso "no, questo non è un pesce d'aprile".)

Trivia Quest sarà giocabile sui seguenti dispositivi:

Telefoni e tablet Android

iPhone, iPad e iPod Touch

Smart TV, set-top box e console supportati

Desktop via web.

Un elenco completo dei dispositivi supportati è disponibile qui . Assicurati che sul tuo dispositivo sia in esecuzione l'ultima versione dell'app Netflix per provare Trivia Quest.

Netflix ha altri titoli interattivi (sotto) in cui puoi fare scelte per i personaggi e dare forma alla storia. Cerca il badge "scintilla" sui titoli: significa che è interattivo.

Scritto da Maggie Tillman.