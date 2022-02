The Last Kingdom Stagione 5: data di uscita, come guardare e cosa aspettarsi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - The Last Kingdom è basato sulla serie di libri The Saxon Stories di Bernard Cornwell. Il titolo della serie TV deriva dal primo romanzo, con la serie TV che segue l'azione attraverso alcuni libri.

L'azione è basata sulle avventure di Uhtred di Bebbanburg (Alexander Dreymon) e segue la storia attraverso la Gran Bretagna anglosassone con l'invasione dei Vichinghi e l'ambizione del Regno di Wessex di unire i regni per formare l'Inghilterra come nazione unificata .

Spade, tradimenti, battaglie, romanticismo, lo scontro di culture tra pagani e cristiani, tutto definisce The Last Kingdom in quanto fa un giro semi-storico attraverso la storia britannica.

La quinta stagione di The Last Kingdom arriverà su Netflix il 9 marzo 2022.

La stagione precedente è andata in onda il 26 aprile 2020, quindi c'è stato un notevole divario tra la stagione 4 e la stagione 5, sebbene un divario di 2 anni tra le stagioni sia stato il modello nella storia dello spettacolo.

The Last Kingdom è stato originariamente mostrato su BBC America e BBC 2 nel Regno Unito prima di trasferirsi in una nuova casa su Netflix.

Tutte le stagioni di The Last Kingdom sono disponibili su Netflix . Ci sono otto episodi nelle prime due stagioni, che si espandono a 10 episodi per le stagioni 3, 4 e 5.

Tutte e quattro le passate stagioni sono anche disponibili per l'acquisto tramite Amazon Prime Video e altre piattaforme, oltre ad essere rilasciate su DVD e Blu-ray.

La quinta stagione è ambientata qualche tempo dopo la conclusione della quarta e vede re Edoardo cercare di soddisfare le ambizioni di suo padre di unire i regni per creare l'Inghilterra. Uhtred agisce come protettore di Aethelstan, il futuro re d'Inghilterra, mentre i nemici si radunano per sovvertire la linea di successione, spezzare la delicata pace della neonata Inghilterra e ribaltare ancora una volta l'equilibrio del potere.

Nel cast Emily Cox (Brida), Eliza Butterworth (Aelswith), Mark Rowley (Finan), Arnas Fedaravicius (Sihtric), Adrian Schiller (Aethelhelm), Cavan Clerkin (Pyrlig), Millie Brady (Aethelflaed), Timothy Innes (King Edward). ), Ewan Mitchell (Osferth) e James Northcote (Aldhelm).

No, è stato confermato che la Stagione 5 è la stagione conclusiva di The Last Kingdom.

Tuttavia, ci sarà un lungometraggio che fa seguito alla quinta stagione di The Last Kingdom. Si chiamerà Seven Kings Must Die e sono attualmente in fase di riprese.

La trama di Seven Kings Must Die è attualmente non rivelata, ma visto che la stagione 5 si conclude alla fine del libro 10, non è molto difficile dedurre che si estenderà agli ultimi tre libri della serie.

Abbiamo ufficialmente iniziato le riprese di Seven Kings Must Die.

The Last Kingdom è il titolo del primo libro della serie The Saxon Stories. Ci sono 13 libri in totale, da The Last Kingdom fino a War Lord. War Lord (pubblicato nel 2020) è l'ultimo libro della serie e chiude la storia di Uhtred.

Possiamo allineare la serie TV The Last Kingdom con i seguenti libri:

Stagione 1 - L'ultimo regno, The Pale Horseman

Stagione 2 - I Signori del Nord, Sword Song

Stagione 3 - The Burning Land, Death of Kings

Stagione 4 - Il Signore Pagano, Il Trono Vuoto

Stagione 5 - Warriors of the Storm, The Flame Bearer

Seven Kings Must Die - War of the Wolf, Sword of Kings, War Lord (non confermato, ma probabile)

Ci sono ovviamente modifiche ad alcune trame attraverso la serie TV, ma la trama principale è definita in una certa misura dalla storia, adattata con licenza poetica.

Sì, c'è - e abbiamo incluso anche tutti i trailer dei trailer precedenti, così puoi rivivere i ricordi.

Wyrd bid ful araed.

