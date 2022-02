Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I fan di Better Call Saul verseranno senza dubbio una lacrima quando la serie finirà quest'anno.

Il prequel dell'incredibile Breaking Bad si concluderà con la sesta stagione, quando finalmente scopriremo cosa succede a Jimmy McGill, alias Saul Goodman, nella sua veste moderna e in fuga.

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla sesta e ultima stagione di Better Call Saul.

È stato annunciato che l'ultima stagione di Better Call Saul sarà divisa in due parti. Gli episodi verranno anche aggiunti ad AMC/Netflix (a seconda della regione) settimanalmente dalla data di anteprima iniziale di ciascuna parte.

Gli episodi 1 e 2 debutteranno lo stesso giorno - 18 aprile 2022 negli Stati Uniti, 19 aprile nel Regno Unito. Saranno seguiti dagli episodi dal 3 al 7, che usciranno ogni settimana.

Il secondo lotto di sei episodi inizierà l'11 luglio 2022 negli Stati Uniti, il 12 luglio nel Regno Unito.

La stagione di 13 episodi sarà divisa in due parti. Eps 1+2 arriverà il 19 aprile, con i prossimi 5 episodi in onda settimanalmente. Dopo una pausa, la serie finale di 6 episodi inizierà il 12 luglio. pic.twitter.com/3gVmxpVTY5 — Netflix Regno Unito e Irlanda (@NetflixUK) 11 febbraio 2022

AMC trasmetterà la sesta stagione di Better Call Saul negli Stati Uniti.

Come per tutte le altre stagioni, la sesta stagione di Better Call Saul sarà un'esclusiva di Netflix nel Regno Unito.

Ci saranno 13 episodi in totale. Come accennato in precedenza, questi saranno divisi in due lotti, rispettivamente di sette e sei episodi.

La stagione tratterà gli eventi finali che porteranno Jimmy McGill (Bob Odenkirk) a diventare finalmente l'avvocato penalista Saul Goodman in tutto e per tutto.

Scopriamo anche il destino della sua compagna Kim (Rhea Seehorn) e vediamo come Gus Fring (Giancarlo Esposito) diventa un membro così potente del cartello.

"Ai miei occhi, questa è la nostra stagione più ambiziosa, sorprendente e, sì, straziante", ha dichiarato lo showrunner Peter Gould in una dichiarazione pubblicata da Variety .

"Anche in circostanze incredibilmente difficili, l'intero team di 'Saul' - sceneggiatori, cast, produttori, registi e troupe - si è superato. Non potrei essere più entusiasta di condividere ciò che abbiamo realizzato insieme".

Se ti trovi nel Regno Unito (o in un'altra regione al di fuori degli Stati Uniti che non può accedere ad AMC), Netflix ospita tutte e cinque le stagioni esistenti di Better Call Saul.

Potresti anche voler dare un'occhiata a Breaking Bad in seguito (anche se l'hai già visto) poiché porta avanti efficacemente la storia. E assicurati anche di guardare El Camino, un lungometraggio seguito con Aaron Paul nei panni di Jessy Pinkman.

Non c'è ancora un trailer completo, solo il breve teaser qui sotto...

Purtroppo, quando l'ultimo episodio della sesta stagione va in onda, è tutto gente.

Tuttavia, ci saranno tre spin-off "in forma abbreviata" che debutteranno questa primavera.

Slippin' Jimmy è una serie animata in sei parti che racconta la storia dei primi giorni di McGill a Chicago.

Cooper's Bar è anche una serie in sei parti, questa volta dal vivo. Il protagonista è Rhea Seehorn nei panni di Kim e Lou Mustillo nei panni dell'omonimo Cooper.

Non abbiamo ancora sentito i dettagli del terzo spin-off.

Scritto da Rik Henderson.