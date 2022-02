Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se, come noi, sei rimasto devastato dal fatto che The History Channel / Amazon Prime Video's Vikings sia terminato nel 2020, con la storia di Ragnar Lothbrok e dei suoi figli che è giunta a una sanguinosa conclusione, sarai senza dubbio entusiasta di apprendere che uno spin-off sequel arriverà presto sui nostri schermi.

Vikings: Valhalla riprende 100 anni dopo gli eventi della serie originale e si concentrerà sulle storie di Leif Eriksson, sua sorella Freydis Eriksdotter e altri famosi norvegesi e donne mentre combattono con il re normanno d'Inghilterra, Guglielmo il Conquistatore.

Cambia anche emittente, essendo stata acquisita da Netflix questa volta. Quindi ecco tutti i dettagli su Vikings: Valhalla finora.

Vikings: Valhalla debutterà su Netflix il 25 febbraio 2022.

Non è ancora chiaro se tutti gli episodi saranno disponibili contemporaneamente o se usciranno settimanalmente.

Netlfix ha i diritti esclusivi su Vikings: Valhalla, quindi potrai guardarlo tutto tramite il servizio di streaming.

Non abbiamo ancora un conteggio ufficiale degli episodi per la stagione 1, anche se IMDB suggerisce che ci sono 24 episodi in totale.

Ambientato un secolo dopo lo show televisivo originale Vikings, Vikings: Valhalla sposta la sua attenzione su una nuova generazione di guerrieri e re vichinghi.

Condurrà sul duo principale di Leif Eriksson e sua sorella Freydis Eriksson, con il conflitto tra paganesimo e cristianesimo che continua a essere al centro della storia, come lo era in Vikings.

Secondo quanto riferito, lo spettacolo ci porterà attraverso molte battaglie, tornerà in un Kattegat ancora più grande (la casa originale di Ragnar) e terminerà con la battaglia di Stamford Bridge 1066 e la fine dell'era vichinga.

Il sequel presenta un cast completamente nuovo, con Sam Corlett (The Chilling Adventures of Sabrina) nel ruolo di Leif. Freydis è interpretato da Frida Gustavsson (The Witcher) e Leo Suter (Sandition) interpreta l'ambizioso prezzo nordico Harald.

Lo spettacolo è stato creato da Jeb Stuart, che ha anche scritto la sceneggiatura di Die Hard, con il creatore e storico originale di Vikings Michael Hirst in qualità di produttore esecutivo.

Anche il regista del primo episodio, Niels Arden Oplev, ha lavorato a Mr Robot e ha diretto la versione in lingua originale di The Girl with the Dragon Tattoo.

Mentre Vikings: Valhalla è una produzione completamente nuova, ci sono sei serie della pluripremiata serie TV Vikings che puoi recuperare.

Probabilmente non avrai bisogno di vederlo prima di guardare il sequel, ma se non lo fai ti perderai uno spettacolo incredibile.

L'intera corsa delle sei serie è stata mostrata per la prima volta su The History Channel negli Stati Uniti. In termini di streaming, invece, è disponibile su Hulu negli Stati Uniti, Amazon Prime Video nel Regno Unito e diverse altre regioni.

Dal 2024, tutti gli spettacoli originali di Vikings saranno ospitati da Netflix negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Netflix ha rilasciato il suo primo trailer completo di Vikings: Valhalla. Puoi guardarlo qui sotto.

Secondo Wikipedia, la produzione di una seconda stagione si è conclusa alla fine del 2021. Saranno necessari effetti speciali e altri trattamenti di post-produzione, immaginiamo che sarà disponibile su Netflix all'inizio del 2023.

Scritto da Rik Henderson.