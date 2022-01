Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - He-Man arriverà su Netflix in forma live-action, poiché Mattel e Netflix hanno concluso un accordo per trasformare Masters of the Universe in un film in piena regola per il servizio di streaming.

He-Man è già stato scelto, con Kyle Allen, meglio conosciuto per West Side Story del 2021, al comando. Ha il puzzone. Bene, spero che possa aiutare a riportare in vita il franchise degli anni '80.

La sceneggiatura è stata scritta da Nee Brothers e David Callaham - quest'ultimo lo sceneggiatore di Wonder Woman 1984 - e dovrebbe entrare in produzione a metà del 2022.

Quindi cosa puoi aspettarti? "In Masters of the Universe, un orfano di nome Adam scopre di essere un principe destinato a essere il salvatore di una terra lontana e deve imparare rapidamente il suo potere e l'importanza di salvare la sua vera casa da una forza del male", si legge nel comunicato di Netflix.

Si prevede che sarà un'uscita molto diversa dalla collaborazione già pubblicata di Mattel e Netflix, Masters of the Universe: Revelation, che continua la serie animata degli anni '80 in forma di animazione generata al computer. Non è ancora noto se il film live-action mirerà ad attirare i bambini o sarà rivolto a un pubblico più maturo, come la recente serie Marvel.

Non vediamo l'ora di scoprire chi altro è stato scelto per apparire in Eternia, con l'arcinemico Skeletor che è ovviamente uno dei preferiti dai fan da anticipare.

Scritto da Mike Lowe.