Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La versione di Guillermo del Toro di Pinocchio ha finalmente un trailer e una data di uscita dopo essere rimasto bloccato per anni nell'inferno dello sviluppo. Ecco tutto ciò che devi sapere sul prossimo lungometraggio in stop-motion, inclusi chi è il protagonista, di cosa si tratta, i trailer disponibili e dove puoi trasmetterlo in streaming.

Pinocchio è descritto come una "rivisitazione oscura e contorta della famosa fiaba di Carlo Collodi". Ambientato durante il regno fascista di Benito Mussolini sull'Italia negli anni '30, racconta la storia del burattino di legno che prende vita. Ma, a differenza dei precedenti racconti della storia, il Pinocchio di questo film (Gregory Mann) finisce nei guai, gioca brutti scherzi e non riesce a soddisfare le aspettative del padre intagliatore di legno, Geppetto (David Bradley). Il film presenta anche - e sembra essere narrato da - Sebastian J Cricket (Ewan McGregor), come si vede nel primo teaser trailer.

Ecco la sinossi del film:

"Il regista vincitore del premio Oscar Guillermo del Toro reinventa la classica storia italiana di Pinocchio in un'avventura musicale in stop-motion. Segui le avventure maliziose di Pinocchio alla ricerca di un posto nel mondo".

Pinocchio è co-diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson. È stato scritto da del Toro e Matthew Robbins, con la produzione del Toro insieme a The Jim Henson Company.

Pinocchio è un film fantasy musicale d'animazione in stop-motion con le voci di Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Cate Blanchett, Tim Blake Nelson, Finn Wolfhard, John Turturro e Burn Gorman. Di seguito è riportato un elenco confermato dei diversi personaggi e chi li doppia:

Gregory Mann come Pinocchio

Ewan McGregor nel ruolo di Sebastian J. Cricket

David Bradley nel ruolo del Maestro Geppetto

Ron Perlman nel ruolo di Mangiafuoco

Tilda Swinton nel ruolo della fata dai capelli turchesi

Christoph Waltz nel ruolo della Volpe

Cate Blanchett nel ruolo di Sprezzatura la scimmia

Tim Blake Nelson nel ruolo del cocchiere

Finn Wolfhard nel ruolo di Lampwick/Lucignolo

John Turturro nel ruolo di Master Cherry

Burn Gorman nei panni del Carabiniere

Data di uscita negli Stati Uniti: dicembre 2022

Pinocchio uscirà a dicembre 2022. Una data precisa deve ancora essere rivelata.

Del Toro aveva originariamente annunciato il film più di un decennio fa, con una data di uscita nel 2013 o nel 2014, ma lo sviluppo si è bloccato fino a quando Netflix ha acquisito il film e ripreso la produzione alcuni anni fa. Tieni presente che questo film non deve essere confuso con Pinocchio della Disney (2022), un musical animato al computer dal vivo, che arriverà su Disney+ entro la fine dell'anno.

Pinocchio arriverà in esclusiva su Netflix.

Sì, puoi guardarne uno nella parte superiore di questa pagina.

Forse considera di guardare Pinocchio della Disney, un classico animato del 1940 che ha introdotto la fiaba al pubblico di tutto il mondo. Pocket-lint consiglia anche di guardare Le avventure di Pinocchio, il film live-action del 1996. Sebbene sia stato un fallimento critico e commerciale, Creature Shop di Jim Henson ha creato i complessi pupazzi animatronic utilizzati insieme agli effetti visivi stop-motion. Considerando che la Jim Henson Company sta producendo il nuovo Pinocchio in stop-motion, potrebbe valere la pena rivisitarlo.

Qual è il miglior dispositivo di streaming per la tua TV? La nostra migliore raccomandazione è Amazon Fire TV Stick 4K Max . Ottimi anche il Google Chromecast con Google TV , il Roku Express 4K , l' Apple TV 4K e l' Amazon Fire TV Stick .

Scritto da Maggie Tillman.