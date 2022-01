Data di uscita della stagione 4 di Drive to Survive e come guardarla

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Drive to Survive mette in luce una luce completamente diversa sulla Formula 1. Potresti sapere cosa succede in pista se sei un fan della F1, ma quanto sai cosa succede fuori pista?

Anche coloro che non sono appassionati di F1 rimarranno affascinati non solo dallo spettacolo Netflix , ma forse anche dallo sport, che è fondamentalmente l'obiettivo dello spettacolo. Con la stagione 4 incentrata su una delle stagioni di Formula 1 più drammatiche ed emozionanti di sempre (a meno che non sia il tuo Hamilton), non vediamo l'ora di vedere quali filmati del paddock hanno ripreso le telecamere di Netflix.

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla stagione 4 di Drive to Survive, inclusa la data di uscita e come guardarla.

Netflix ha confermato nell'agosto 2021 che ci sarebbe stata una stagione 4 di Drive to Survive. Finora, non ha confermato la data di uscita dello spettacolo, anche se i modelli precedenti suggeriscono che potrebbe essere nei prossimi due mesi.

La stagione 1 è arrivata all'inizio di marzo 2019, la stagione 2 alla fine di febbraio 2020 e la stagione 3 a metà marzo 2021, quindi marzo è un buon mese per ora da scrivere sul diario.

Quando la stagione 4 di Drive to Survive apparirà, sarà su Netflix, quindi dovrai assicurarti di avere l'abbonamento pronto se vuoi vedere tutto il succoso dramma svolgersi dentro e fuori dalla pista.

Le stagioni 1, 2 e 3 hanno tutte 10 episodi, quindi ci sono buone probabilità che anche la stagione 4 abbia 10 episodi, anche se Netflix non ha ancora confermato nulla.

La stagione 4 riguarderà la stagione di Formula 1 2022 che ha visto Max Verstappen portare Lewis Hamilton al titolo e un ultimo giro molto drammatico.

Se segui la Formula 1, conoscerai i risultati e come si è svolta la stagione stessa, ma è il filmato del paddock dietro le quinte che rende questa serie Netflix così eccitante e così guardabile, anche se conosci il risultato.

Ciò che sarà interessante per questa stagione è il modo in cui Netflix riesce a raccontare la storia senza Max Verstappen, che naturalmente gioca un ruolo importante. Verstappen ha detto all'Associated Press che non gli piaceva far parte dello show e ha affermato che Netflix "ha simulato alcune rivalità".

Ha aggiunto: "Ho deciso di non farne parte e dopo non ho più rilasciato interviste perché poi non c'è niente che puoi mostrare".

Le stagioni 1-3 sono tutte disponibili per la visione su Netflix, così puoi aggiornarti sulle stagioni di F1 2019, 2020 e 2021 prima dell'uscita della prossima stagione.

Una stagione 5 di Drive to Survive non è stata ancora confermata ufficialmente ed è probabile che dovremo aspettare ancora qualche mese prima che lo sia, ma aggiorneremo questa funzione quando ne sapremo di più.

Scritto da Britta O'Boyle.