(Pocket-lint) - Il film drammatico Ozark non è stato solo un successo tra gli spettatori di Netflix , ha ottenuto numerose nomination agli Emmy e ai Golden Globe sin dal suo inizio nel 2017, vincendone molte.

Con Jason Bateman e Laura Linney nei panni dei Byrdes, una squadra di riciclaggio di denaro di marito e moglie, è una serie tesa e splendidamente realizzata che raggiungerà presto un crescendo con la sua quarta e ultima stagione, destinata a tornare presto sul servizio di streaming.

Ecco tutto ciò che devi sapere a riguardo.

L'ultima stagione di Ozark uscirà in due parti quest'anno, con la premiere della quarta stagione, parte 1, il 21 gennaio 2022.

La seconda parte sarà disponibile entro la fine dell'anno.

La stagione 4 di Ozark, parte 1, andrà in onda esclusivamente su Netflix.

La quarta e ultima stagione di Ozark sarà divisa in due parti da sette episodi. Il secondo lotto sarà disponibile più avanti nel 2022.

La stagione 4 riprende naturalmente da dove la stagione 3 era stata interrotta, con i Byrdes che sono stati rimandati nel Missouri da Navarro per impedire a Darlene di rinnovare la sua attività di eroina. Ovviamente, le cose non vanno proprio come previsto.

Il cast sopravvissuto torna tutti nei loro ruoli originali. Ciò include Jason Bateman e Laura Linney nei panni di Marty e Wendy Byrde, e la superba JUlia Garner nei panni di Ruth Langmore.

Felix Solis avrà anche più tempo in onda nei panni di Oscar Navarro, il signore della droga messicano, se il trailer ufficiale è indicativo.

Tutti i 30 episodi delle stagioni da 1 a 3 di Ozark sono ora disponibili per lo streaming su Netflix, in 4K HDR o Dolby Vision se la tua TV lo supporta.

Puoi dare un'occhiata al trailer ufficiale della parte 1 della stagione 4 di seguito.

Dopo la seconda parte della stagione 4 andrà in onda quella sarà davvero la fine per Byrdes e Ozark. Concluderà la storia iniziata cinque anni fa.

Scritto da Rik Henderson.