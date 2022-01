Emily in Paris data di uscita della stagione 3 e come guardarla

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Emily a Parigi probabilmente non dovrebbe essere neanche lontanamente così bella come è, ma il mix di moda favolosa, grandi amicizie e una complicata vita amorosa rendono eccellente la visione.

La seconda stagione è uscita sugli schermi solo a dicembre 2021, ma c'è già la conferma di una terza stagione. Ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Per ora Netflix ha solo confermato che la stagione 3 sta accadendo, ma non ha fornito una data di uscita. La prima stagione di Emily in Paris è apparsa per la prima volta su Netflix alla fine del 2020, seguita dalla seconda a dicembre 2021.

C'è quindi la possibilità che potremmo vedere il debutto della stagione 3 prima della fine del 2022, anche se potrebbe essere molto vicino alla fine dell'anno piuttosto che presto.

È stato riferito da Variety che le riprese della terza stagione inizieranno in primavera o in estate quest'anno agli Studios di Parigi, sebbene vengano prese in considerazione anche altre località, inclusa Londra.

Quando arriverà la stagione 3 di Emily in Paris, apparirà su Netflix, quindi dovrai assicurarti di avere l'abbonamento pronto.

Netflix in genere rilascia tutti gli episodi in una volta sola in modo da poter guardare l'intera serie in una volta sola, piuttosto che dover aspettare un nuovo episodio ogni settimana.

Ci sono 10 episodi in Emily in Paris stagione 1 e stagione 2, quindi è probabile che anche la stagione 3 offrirà almeno dieci episodi. Nulla è ancora confermato però.

Molti dei personaggi preferiti dovrebbero tornare per la terza stagione, inclusa la stessa Emily Cooper (Lily Collins), ovviamente. Sono attesi anche Gabriel (Lucas Bravo), Mindy (Ashley Park), Camille (Camille Razat), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Julien (Samuel Arnold) e Luc (Bruno Gouery).

Non è ancora chiaro se Alfie (Lucien Laviscount) resterà nei paraggi poiché ciò dipende dalla relazione tra lui ed Emily in futuro, mentre anche il capo di Emily a Chicago, Madeline (Kate Walsh), non è chiaro per ora dato che era fortemente incinta alla fine della stagione 2.

Con la fine della stagione 2 su una scogliera dopo che Emily ha chiamato Sylvie per dirle se starà a Parigi o meno, è probabile che la stagione 3 ci dia una risposta.

Ci sono state anche voci su altre località, tra cui Berlino e Londra, quindi non sarebbe troppo sorprendente vedere la terza stagione continuare a Parigi ma legare anche in altri luoghi. Tuttavia, ci aspettiamo molte più complicazioni in termini di vita amorosa di Emily.

Emily in Paris stagione 1 e 2 sono disponibili per la visione su Netflix. Puoi guardare tutti i 20 episodi tutte le volte che vuoi in previsione della prossima stagione.

Sì! Netflix ha confermato che Emily in Paris è stata rinnovata per una terza e quarta stagione a gennaio 2022, quindi c'è ancora molto di Emily, del suo stile favoloso e della sua complicata vita amorosa da guardare al futuro.

Scritto da Britta O'Boyle.