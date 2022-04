Selling Sunset stagione 5: data di uscita e come guardare

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se ami sognare case che non puoi permetterti e guardare la vita piena di drammi e glamour di belle donne, allora ci sono pochi programmi migliori in cui indulgere rispetto a Selling Sunset di Netflix .

La fine della quarta stagione ci ha offerto un teaser di ciò che possiamo aspettarci dalla quinta stagione - ciao Jason e Chrishelle - quindi sembra che la prossima stagione potrebbe essere la più divertente di tutte.

Ecco tutto ciò che devi sapere su Selling Sunset stagione 5, incluso quando dovrebbe essere rilasciato e come guardarlo.

Netflix ha confermato una stagione 5 di Selling Sunset nel marzo 2021.

Dopo che la produzione è iniziata nel novembre 2021, la piattaforma di streaming ha ora confermato che la stagione 5 arriverà sugli schermi il 22 aprile 2022.

Dramma! Dramma! Dramma!



Selling Sunset torna finalmente con la premiere della stagione 5 il 22 aprile pic.twitter.com/6g4iCNnw0w — Netflix (@netflix) 22 marzo 2022

Quando Selling Sunset stagione 5 arriverà il 22 aprile 2022, sarà su Netflix , quindi assicurati di avere l'abbonamento pronto per tutto il dramma che vedrai senza dubbio svolgersi sui tuoi schermi e prendi i popcorn per un'altra festa di cani, si spera.

Selling Sunset le stagioni uno, due e tre avevano tutte otto episodi, mentre la quarta stagione ne aveva 10.

Con il passaggio a 10 nella stagione più recente, ci aspetteremmo che anche la quinta stagione abbia 10 episodi, anche se non è ancora stato confermato.

Un teaser è apparso alla fine della quarta stagione che ci ha dato un'idea di alcune delle cose che possiamo aspettarci dalla quinta stagione. Con Jason e Chrishelle che rivelano la loro relazione nel teaser, sospettiamo che la prossima stagione si concentrerà su di loro.

Potrebbe anche coprire la loro rottura, poiché purtroppo Chrishelle ha annunciato sui social media nel dicembre 2021 che non stavano più insieme ma sono rimaste migliori amiche.

Il teaser ha anche suggerito una vacanza in ufficio in Italia e in Grecia, che senza dubbio arriverà con lo stesso dramma di quando sono a Los Angeles.

Ci aspetteremmo anche i soliti aggiornamenti sulle ragazze e sui loro partner, come ad esempio come Christine se la cava con la maternità e se Mary e Romain hanno concordato una proprietà da acquistare, per esempio.

È probabile che il cast di Selling Sunset stagione 5 non sarà troppo diverso dal cast della stagione 4. Mary Fitzgerald, Chrishelle Stause, Christine Quinn, Vanessa Villela, Emma Hernan, Amanza Smith, Heather Young, Davina Potratz e Maya Vander sono tutti dovrebbe tornare.

Potrebbe essere che Jason Oppenheim sia un po' meno presente mentre sta aprendo un nuovo ufficio a Orange County, ma immaginiamo che lui e Brett appariranno ancora, tra gli altri, compresi i partner. C'è anche un nuovo agente chiamato Chelsea Lazkani che si unisce al gruppo.

Le stagioni 1, 2, 3 e 4 di Selling Sunset sono tutte disponibili su Netflix, così puoi trasmettere in streaming le case lussuose e il dramma a tuo piacimento.

C'è anche una serie spin off chiamata Selling Tampa disponibile per lo streaming sulla piattaforma e sebbene non ci siano ancora informazioni su di essa, sembra che ci sarà anche un Selling The OC.

Non è stato confermato se ci sarà una sesta stagione di Selling Sunset, anche se non saremmo sorpresi se ci fosse.

Scritto da Britta O'Boyle.