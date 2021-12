Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Netflix ha rilasciato un teaser trailer per un prequel di The Witcher.

Intitolata The Witcher: Blood Origin, è una serie live-action basata sui romanzi dark fantasy di Anderzej Sapkowski e la sua uscita è prevista per il prossimo anno. Netflix ha sorpreso i fan che hanno guardato la seconda stagione di The Witcher, che è stata presentata in anteprima il 17 dicembre, con le riprese del prossimo spettacolo dopo i titoli di coda. La serie spin-off è ambientata migliaia di anni prima dello spettacolo principale di Witcher.

Il teaser mostra tre elfi - interpretati da Michelle Yeoh, Laurence O'Fuarain e Sophia Brown - che viaggiano nei boschi e combattono soldati. Yeoh interpreta Scian, l'ultimo membro di una tribù di elfi della spada, mentre O'Fuarain interpreta Fjall, un uomo nato in un gruppo di guerrieri che hanno giurato di proteggere un re, e Brown interpreta Eile, una guerriera che ha lasciato il suo clan ed è diventata Il tutore dei Queen per essere un musicista.

Netflix non ha ancora condiviso il teaser su YouTube, ma se lo cerchi, puoi trovarlo su molti altri canali che lo hanno caricato. Ne abbiamo incorporato uno sopra, ma potrebbe essere ritirato nei prossimi giorni poiché non è una clip ufficiale.

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN arriverà su Netflix nel 2022 pic.twitter.com/Bzva1q5jEu — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 17 dicembre 2021

Il trailer non fornisce molti altri indizi, ma Blood Origin si concentrerà sulla Congiunzione delle Sfere o su quando umani, elfi e mostri verranno ad abitare il mondo fantastico. Netflix sta lavorando per costruire l'universo di The Witcher non solo con Blood Origin, ma anche una terza stagione del primo spettacolo e un secondo film d'animazione (Nightmare of the Wolf è stato il primo).

Il servizio di streaming ha anche dato il via libera a una serie per bambini di Witcher.