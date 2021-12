Data di uscita della stagione 4 di Cobra Kai, cast, come guardare e come recuperare

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Di tutta la programmazione di Netflix, spicca Cobra Kai. Come mai? Poiché non è un remake o una rivisitazione di una storia esistente, è una continuazione dei classici film di Karate Kid degli anni '80.

Riprendendo la storia circa 30 anni dopo e con Ralph Macchio e William Zabka che riprendono i loro ruoli di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, Cobra Kai rivisita molti dei personaggi dei film di The Karate Kid, mescolati con la commedia - e grondante di nostalgia, che aggiunge qualcosa a il mix che altri spettacoli non riescono a toccare.

La stagione 4 di Cobra Kai verrà trasmessa su Netflix dal 31 dicembre e ha dieci episodi. Tutti gli episodi sono arrivati lo stesso giorno, quindi puoi guardare tutto ora.

Anche la stagione 5 è stata confermata e arriverà su Netflix in futuro, immaginiamo alla fine del 2022.

Il trailer della stagione 4 è stato rilasciato a settembre, mostrando la continuazione della storia della stagione 3.

Per chi non lo ricordasse, il rapporto di amore-odio tra Daniel e Johnny va avanti, ma nella stagione 4 sono uniti contro John Kreese (Martin Kove), con l'All-Valley Tournament all'orizzonte e Terry Silver (Thomas Ian Griffith) tornando al dojo Cobra Kai per stare con Kreese, di nuovo.

Robby (Tanner Buchanan) è fermamente impegnato nel dojo Cobra Kai, mentre i dojo Miyagi-do e Eagle Fang si alleano per resistere.

Tutte e tre le stagioni di Cobra Kai sono disponibili per lo streaming su Netflix, quindi mettersi al passo con Cobra Kai non potrebbe essere più facile.

Ma questo non è l'inizio della storia e per ottenere il miglior apprezzamento per ciò che sta facendo Cobra Kai, devi tornare al film originale del 1984 e ricominciare. In effetti, guardare l'originale The Karate Kid ti darà un maggiore apprezzamento per quei personaggi che sono stati rivitalizzati e fornirà un contesto a tutti i flashback.

Daniel LaRusso (Ralph Macchio) si trasferisce a Reseda, in California. Il nuovo ragazzo fa nuove amicizie, ma nel processo attira l'attenzione indesiderata di Johnny Lawrence. Dopo essere stato picchiato, LaRusso si rivolge al signor Miyagi per chiedere aiuto, culminando in un faccia a faccia ai Campionati di Karate All-Valley. Questo film fornisce il contesto per i personaggi principali di Cobra Kai, con un arco narrativo simile.

La seconda puntata segue l'approfondimento della relazione tra LaRusso e Miyagi mentre la coppia torna in Giappone mentre il padre del signor Miyagi sta morendo. Impariamo di più sulla storia di Miyagi, oltre a presentare Kumiko, che cattura l'attenzione di LaRusso. Gran parte di questo film si riflette nella terza stagione di Cobra Kai, quindi vale la pena guardarlo.

Il terzo film vede Kreese visitare il suo vecchio compagno vietnamita Terry Silver, che si fa avanti per prendere in consegna il dojo Cobra Kai, promettendo vendetta su LaRusso e Miyagi. I colpi di scena che riportano Danial LaRusso nel torneo All-Valley hanno rotto e risolto la sua relazione con il signor Miyagi. Questo film fornisce un contesto per la quarta stagione di Cobra Kai.