Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Squid Game è diventato uno degli spettacoli più discussi di Netflix dopo il suo lancio a settembre 2021, il che non sorprende in quanto è un ottovolante emotivo che ti cattura quasi immediatamente.

Ciò ha portato la prima stagione a diventare lo spettacolo più visto al lancio nella storia del servizio di streaming, con l'incredibile cifra di 111 milioni di visualizzazioni in un paio di mesi.

Quindi, i discorsi passano naturalmente alla stagione 2 e, con un finale abbastanza aperto e una domanda senza precedenti, puoi essere certo che sarà in arrivo.

Ecco tutto ciò che devi sapere a riguardo.

Il co-CEO e chief content officer di Netflix, Ted Sarandos, ha confermato che ci sarà una seconda stagione di Squid Game. La conferma - avvenuta durante la chiamata sugli utili del quarto trimestre del servizio di streaming il 20 gennaio 2022 - segue il creatore, scrittore e regista di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, che in precedenza aveva detto all'Associated Press il 9 novembre 2021 che era sicuramente in gioco.

"Ci sarà davvero una seconda stagione", ha detto in una breve intervista. "È nella mia testa in questo momento. Attualmente sono nel processo di pianificazione".

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, il regista, creatore e sceneggiatore di #SquidGame, afferma che lo spettacolo tornerà con altre avventure di Gi-hun. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APentertainment) 9 novembre 2021

Purtroppo, dato che è ancora in fase di pianificazione e non è ancora stato scritto, potrebbe volerci un po' prima che inizino le riprese di Squid Game 2.

È improbabile che arrivi sugli schermi nel 2022, quindi. Pensiamo che il 2023 sia più probabile.

Quando apparirà la stagione 2 di Squid Game, arriverà senza dubbio su Netflix.

La prima stagione di Squid Game aveva nove episodi e sei "giochi" all'interno di quei nove episodi. Ci aspetteremmo di vedere un importo simile per la prossima stagione.

ATTENZIONE: SPOILER AVANTI!

Sebbene la fine della prima stagione abbia sicuramente lasciato spazio a un sequel, al momento non è chiaro su cosa si concentrerebbe una seconda stagione. Ci aspetteremmo il ritorno del personaggio principale, il giocatore 456, dato che non si è imbarcato sul volo per vedere sua figlia e ci aspetteremmo anche che tenti di abbattere coloro che gestiscono il gioco.

Naturalmente, il vecchio - il giocatore 001 - che si è rivelato essere il creatore del gioco, è morto nell'ultimo episodio della prima stagione e, dato che il personaggio principale ha vinto il premio in denaro dopo che molti degli altri personaggi sono morti nei giochi, c'è molto spazio per i nuovi membri del cast.

Non è ancora noto se i giochi seguiranno la stessa struttura - sei giochi e centinaia di concorrenti - o se Hwang Dong-hyuk seguirà un percorso diverso. Emozionante però.

Dong-hyuk ha detto a Radio Times : "Mi rendo conto che ci sono grandi aspettative per la seconda stagione. Non è che non ho pensato affatto alla seconda stagione, e ho anche un quadro approssimativo per questo. Ma continuo a chiedermi se Posso renderlo migliore della prima stagione. Non voglio che le persone rimangano deluse per la nuova stagione".

Ha anche detto delle idee che circolano online intorno a una stagione 2: "Se mai realizzerò la seconda stagione, proverò a cercare quelle tante idee e, naturalmente, se ce ne sono di buone, posso inserirle nella storia".

Se stai cercando di recuperare il ritardo sulla prima stagione di Squid Game e rinfrescarti la memoria su quello che è successo, o se vuoi rivederlo completamente, è tutto su Netflix.

Come Bridgerton , Squid Game rimarrà senza dubbio disponibile per la visione per molti mesi, anche anni.

Scritto da Britta O'Boyle e Rik Henderson.