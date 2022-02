'You' stagione 4: tutto ciò che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il thriller psicologico "You" è tornato per la terza stagione il 15 ottobre 2021 dopo quasi due anni. Joe Goldberg viveva con Love e suo figlio Henry Forty in una casa di periferia.

Se pensi che ciò significasse che Joe era cambiato dai suoi vecchi modi ossessivi, ripensaci, perché la terza stagione era piena di così tanti colpi di scena, è stato abbastanza per darti un colpo di frusta. Ora la stagione 3 è finita, per alcuni personaggi più di altri, cosa succederà?

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla quarta stagione di "You", incluso come guardarla quando verrà rilasciata, come recuperare il ritardo sulle stagioni precedenti e cosa aspettarti dalla quarta puntata.

Netflix ha rilasciato la terza stagione di "You" il 15 ottobre 2021. Erano passati quasi due anni dall'uscita della seconda stagione, quindi i fan stavano aspettando un po'.

Sebbene Netflix abbia confermato che la stagione 4 di You è in arrivo, non esiste ancora una data di uscita ufficiale. Ci aspetteremmo di vederlo nella seconda metà del 2022, anche se ovviamente potrebbe essere il 2023 se il divario tra la stagione 2 e la stagione 3 fosse qualcosa da rispettare.

"You" è un Netflix Original, il che significa che avrai bisogno di un abbonamento Netflix se vuoi guardare le stagioni di "You". Ciò includerà senza dubbio la stagione 4 quando verrà rilasciata.

Come al solito per Netflix, tutti gli episodi cadono in una volta, quindi non è un affare settimana dopo settimana. L'intera stagione 3 è ora disponibile per la visione, ma ovviamente la stagione 4 non è ancora uscita.

Ci sono 10 episodi di "You" stagione 1, 2 e 3. È quindi probabile che anche la stagione 4 vedrà 10 episodi, anche se nulla è ancora confermato.

Non ancora. È un po' presto per un trailer della stagione 4, soprattutto perché la stagione 3 non è uscita molto tempo fa.

Netflix ha rilasciato il primo trailer che annunciava la data della terza stagione alla fine di agosto 2021. Un secondo trailer ufficiale è stato rilasciato a metà settembre 2021 e ha svelato qualcosa in più su cosa aspettarsi. Pertanto, non ci aspetteremmo alcun trailer della stagione 4 fino a un paio di mesi prima dell'uscita della stagione 4.

NOTA: Spoiler per la stagione 3 .

La terza stagione di "You" è incentrata su Joe Goldberg (Penn Badgely) che naviga sulla paternità, insieme a Love Quinn (Victoria Pedretti).

Sappiamo dalla fine della terza stagione che Joe vive per perseguitare un altro giorno, e apparentemente a Parigi questa volta, alla ricerca di Marienne, che è stata risparmiata da Love grazie al fatto che aveva una figlia.

Potresti essere perdonato presumere che Love Quinn sia morta - dato che Joe ha fatto saltare in aria lei e la casa alla fine della stagione 3 - anche se non sarebbe la prima volta che un ex ritorna dalla morte in Te se riappare nella stagione 4 .

Vale anche la pena ricordare che Joe ha lasciato suo figlio Henry alla fine della terza stagione, quindi c'è la possibilità che torni da Madra Linda ad un certo punto. Si ipotizza anche che Marienne fosse su un motorino dietro Joe nelle scene finali della stagione 3, suggerendo che sarebbe apparsa nella stagione 4.

Per ora, Netflix ha solo confermato che Lukas Gage apparirà nella quarta stagione come un personaggio chiamato Adam. Adam è descritto come "il figlio caloroso, divertente e festaiolo di una famiglia benestante famosa per non aver soddisfatto i propri standard. Ma l'unica cosa che ha imparato dai suoi genitori è fare tutto il necessario per ottenere ciò che vuoi ."

Lukas Gage viene a prenderti.



Nella quarta stagione di @YouNetflix , Gage interpreta Adam, il figlio caloroso, divertente e festaiolo di una famiglia benestante famosa per non aver soddisfatto i propri standard. Ma l'unica cosa che ha imparato dai suoi genitori è fare tutto il necessario per ottenere ciò che vuoi. pic.twitter.com/Hr9tQnmk2r — Netflix (@netflix) 17 febbraio 2022

Se vuoi aggiornarti sulle stagioni uno, due e tre di "You", puoi trovare tutti i 30 episodi su Netflix.

Ogni episodio dura circa 45 minuti.

Netflix non ha ancora confermato una quinta stagione di "You", ma non è stata nemmeno esclusa.

Prima dell'annuncio della stagione 4, il produttore esecutivo Sera Gamble aveva precedentemente dichiarato a The Hollywood Reporter : "Non ho affatto paura di dire che potremmo sicuramente seguire Joe per molte altre stagioni".

