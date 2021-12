Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Netflix è a pochi giorni dal rilascio della seconda stagione di The Witcher. La prima stagione è stata un enorme successo per il servizio di streaming, colmando un vuoto nel mercato lasciato vacante da Game of Thrones.

Le sue trame per adulti e lazione vorticosa hanno attirato molti nuovi fan, insieme alle legioni già a bordo grazie ai giochi di successo di CD Projekt Red. Quei fan hanno molto di cui essere entusiasti, poiché le prime recensioni positive per la seconda stagione hanno iniziato a trapelare.

Ora che luscita della seconda stagione è dietro langolo, abbiamo raccolto tutto quello che cè da sapere.

La seconda stagione di The Witcher debutterà su Netflix il 17 dicembre 2021 alle 00:00 PT. Netflix ha annunciato la data durante il WitcherCon inaugurale.

Da quello che possiamo dire, la seconda stagione riprende da dove si è conclusa la prima stagione, con Geralt di Rivia (Henry Cavill) che si incontra con la principessa in esilio Cirilla. Il duo va a Kaer Morhen, la fortezza di montagna dove si è allenato Geralt, in modo che anche Ciri possa diventare un witcher. Ma non sembra facile.

Per coloro che hanno letto i libri o giocato ai giochi, la storia è nota, ma non sappiamo quanto Netflix si atterrà al canone stabilito. Tuttavia, sembra che questa stagione offrirà più o meno lo stesso, poiché limpero di Nilfgaard cerca di riavere Ciri ad ogni costo. Naturalmente, cè anche il grande cattivo incombente della storia di Witcher, The Wild Hunt, un gruppo di spettri spettrali il cui aspetto prefigura il destino.

Nei libri e nei videogiochi, la Caccia Selvaggia ha messo gli occhi su Ciri, ma dovranno passare attraverso Geralt per prenderla.

Lauren Schmidt Hissrich è la creatrice e showrunner di The Witcher. È prodotto da Schmidt Hissrich. Anche Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko sono i produttori esecutivi.

Oltre a Geralt of Rivia di Henry Cavill, la seconda stagione ha un cast enorme. Ecco lelenco dei personaggi finora conosciuti:

Henry Cavill interpreta Geralt di Rivia

Freya Allan interpreta la principessa Cirilla, alias Ciri

Anya Chalotra interpreta Yennefer di Vengerberg

Joey Batey interpreta Jaskier

MyAnna Buring interpreta Tissaia de Vries

Eamon Farren interpreta Cahir

Mimi M Khayisa interpreta Fringilla Vigo

Anna Shaffer interpreta Triss Merigold

Mahesh Jadu interpreta Vilgefortz

Royce Pierreson interpreta Istredd

Kim Bodnia interpreta Vesemir

Tom Canton interpreta Filavandre

Mecia Simson interpreta Francesca Findabair

Wilson Mbomio interpreta Dara

Basil Eidenbenz interpreta Eskel

Paul Bullion interpreta Lambert

Yasen Atour interpreta Coen

Kristofer Hivju interpreta Nivellen

Agnes Born interpreta Vereena

Terence Maynard interpreta Artorius Vigo

Lars Mikkelsen interpreta Stregobor

Shaun Dooley interpreta Re Foltest di Temeria

Graham McTavish interpreta Sigismund Dijkstra

Chris Fulton interpreta Rience

Aisha Fabienne Ross interpreta Lydia

Simon Callow interpreta Codringher

Liz Carr interpreta Fenn

Adjoa Andoh interpreta Nenneke

Di seguito è riportata una selezione dei trailer, dei teaser e dei look dietro le quinte più interessanti della seconda stagione.

The Witcher Stagione 2 | Trailer ufficiale | Netflix

The Witcher: teaser trailer della seconda stagione | Netflix

Trailer di Road to Season 2 | lo stregone

Clip del primo sguardo della seconda stagione: Nivellen | lo stregone

The Witcher | Conclusione della produzione della seconda stagione: dietro le quinte | Netflix

Netflix continua a fare affidamento sul successo di The Witcher. Ha già dato il via libera a una terza stagione dello show. Ciò significa che non dobbiamo preoccuparci (ancora) del rischio che la cancellazione ponga fine a qualsiasi trama prematuramente. È in arrivo anche una serie prequel live-action, chiamata The Witcher: Blood Origin.

Netflix ha anche annunciato a sorpresa che sta lavorando a uno spettacolo animato nelluniverso di Witcher per bambini. Se questo suona un po strano, potrebbe essere un sollievo per i genitori che si stancano di dire ai propri figli che non possono guardare lo spettacolo stesso.

Allora forse ti piaceranno le nostre guide alla visualizzazione dellordine dei film:

Abbiamo anche queste voci di corridoio sui film in uscita: