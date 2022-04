Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Stranger Things sta ancora accadendo. La quarta stagione della serie fantascientifica di successo di Netflix si sta avvicinando all'uscita - e non c'è molto da aspettare, dato che lo show inizierà ad andare in onda a maggio 2022.

La terza stagione ha lasciato un bel po' di domande in sospeso sul futuro della serie, ma Netflix ci ha dato diversi indizi sulla prossima stagione sotto forma di teaser trailer e annunci di casting, che approfondiremo qui sotto.

Mentre il rilascio di teaser trailer per tutto il 2021 aveva fatto sperare ai fan che la stagione sarebbe arrivata presto, c'è stata un po' di attesa. Ma ora è ufficiale che Stranger Things 4 uscirà in due parti: le prime sezioni il 27 maggio; il secondo lotto circa cinque settimane dopo, il 1° luglio 2022. Hurrah!

uoos noʎ ǝǝs pic.twitter.com/pJ71dRgmo1- Stranger Things (@Stranger_Things) February 17, 2022

È anche confermato, come da Tweet incorporato sopra dai produttori dello show, Matt e Ross (Duffer), che sarà la penultima stagione. La quinta e ultima stagione porterà Stranger Things alla conclusione, presumibilmente nel 2023 o, chissà, forse anche più tardi.

Lo stesso Tweet spiega perché Stranger Things 4 è diviso in due parti. La durata è significativa, quasi il doppio della lunghezza della stagione precedente. Tuttavia, non è chiaro se questo significa più tempo per episodio (che era originariamente previsto per nove) o semplicemente molti più episodi in questa stagione in generale.

È possibile guardare la prossima stagione di Stranger Things o recuperare tutte le vecchie stagioni tramite Netflix. È un titolo originale di Netflix, dopo tutto.

Ecco tutto quello che sappiamo finora sulla quarta stagione:

Il finale della terza stagione ha visto l'Hopper di David Harbour sacrificarsi per chiudere il portale del Sottosopra sotto la città di Hawkins, ma una scena post-credito ha lasciato la speranza che Hopper sia ancora vivo. Vediamo una prigione in Russia che contiene una persona non vista, a cui le guardie russe si riferiscono come "l'americano", prima di nutrire un altro prigioniero a un Demogorgone. Tutti sperano che l'americano sia Hopper, che è entrato nella dimensione del Sottosopra per evitare di morire.

Bene, abbiamo scoperto che è lui l'americano in questione, grazie ad un teaser trailer per la quarta stagione, che si chiama "From Russia With Love" (incorporato sopra). Possiamo anche indovinare che il tempo di Hopper come prigioniero sarà caratterizzato pesantemente nella prossima stagione, grazie al casting di una guardia russa e un contrabbandiere russo per la nuova stagione.

Un altro teaser per la quarta stagione, chiamato "Eleven, are you Listening" - anch'esso incorporato sopra - ha mostrato il ritorno di uno dei primi cattivi della serie: Il dottor Martin Brenner di Mathew Modine. Lo si vede camminare nella stanza Rainbow verso un gruppo di bambini che lo chiamano papà. Il teaser sembra essere un flashback del periodo in cui Brenner ha cresciuto Eleven in cattività insieme ad altri bambini dotati. L'ultima volta che abbiamo visto Brenner vivo è stato quando era faccia a faccia con il Demogorgone nella prima stagione.

Quell'incontro ci ha lasciato supporre che sia morto. Nella seconda stagione, Eleven si incontra con Kali (Linnea Berthelsen) - un altro bambino con poteri che è stato tenuto nella struttura Hawkins da Brenner - che è in cerca di vendetta. Insieme, rintracciano un altro ex dipendente della struttura che rivela che Brenner è vivo.

Le prime tre stagioni di Stranger Things sono state ambientate interamente nella città fittizia di Hawkins, Indiana, ma la prossima stagione è destinata a vedere la storia espandersi al di fuori dell'ambientazione cittadina. Sappiamo che parte della quarta stagione si svolgerà in Russia, dove Hopper è tenuto prigioniero dalle forze russe. Nuove informazioni sul casting confermano anche l'ambientazione russa, con Tom Wlaschiha che interpreta una guardia russa di nome Dmitri e Nikola Duricko che interpreta un contrabbandiere di nome Yuri.

Oltre all'ambientazione russa, la conclusione della terza stagione ha visto Joyce Byers (Wynona Ryder) adottare Eleven (Millie Bobby Brown) e trasferirsi fuori da Hawkins con suo figlio Will (Noah Schnapp). Non sapevamo dove fino al trailer del 2021 di novembre, che mostra un'ambientazione californiana, allontanando ulteriormente la stagione da Hawkins. "Non siamo più a Hawkins", dal primo trailer, non era certo una bugia.

Stranger Things ama rendere omaggio ai film degli anni '80 che lo ispirano, e sembra che lo stia facendo di nuovo - con il casting di Robert Englund, famoso per aver recitato nei film di The Nightmare on Elm Street come il serial killer sfigurato Freddy Krueger.

Englund interpreterà Victor Creel, un uomo che è stato imprigionato in un istituto mentale per un violento omicidio avvenuto negli anni '50. Il trailer di fine settembre 2021, "The Creel House", presenta quel passato - e come interseca il tempo con i nostri membri preferiti del cast del presente. Questo potrebbe essere una parte significativa dell'ambientazione al di fuori di Hawkins.

Le prime tre stagioni di Stranger Things erano distanziate di un anno. La prima stagione era ambientata nel 1983, la seconda nel 1984 e la terza nel 1985. In seguito, avrebbe senso che la quarta stagione si svolgesse nel 1986, ma in base a tutte le chiacchiere sul "miglior Spring Break di sempre" nel trailer della California, abbiamo la sensazione che la linea temporale si sia spostata un po' più avanti.

Questo ha senso, naturalmente, dato che alcuni degli attori - che erano bambini quando la serie è iniziata - sono un po' più vecchi ora, il che si vede sullo schermo. Tuttavia, non aspettatevi che salti troppo avanti; l'atmosfera nostalgica degli anni '80 è una parte enorme del successo dello show.

Una nota interessante sui teaser chiave di Stranger Things - che sono tutti postati sopra - è il modo in cui sono numerati. Nel 2019, Netflix ha rivelato il primo annuncio ufficiale. Da allora ha rilasciato altri quattro teaser trailer più uno sneak peek (incorporato sopra).

Noterete che la descrizione nel link di YouTube per il primo teaser, From Russia with Love, ha 001/004 nella descrizione del video. Il secondo teaser ha analogamente 002/004, e così via. Mentre eravamo alla ricerca di qualsiasi indizio su ciò che questo potrebbe significare, non sembra rappresentare nulla di particolarmente toccante - specialmente ora che le date di uscita sono note.

Il trailer completo, che potete vedere qui sotto, è più normale - nella misura in cui qualsiasi cosa abbia a che fare con Stranger Things è normale. Mostra una serie di clip e sequenze che suggeriscono una serie più orientata all'azione. Anche l'orrore sembra essere aumentato di una tacca, con una rivelazione di quello che sembra il mostro principale alla fine.

La quarta stagione di Stranger Things vedrà Matt e Ross Duffer tornare come scrittori e registi. La coppia è responsabile delle precedenti tre stagioni di Stranger Things. Oltre ai fratelli Duffer, tutti i personaggi principali delle prime tre stagioni di Stranger Things dovrebbero tornare.

Millie Bobby Brown come Undici

Finn Wolfhard come Mike Wheeler

Noah Schnapp come Will Byer

Gaten Matarazzo come Dustin Henderson

Caleb McLuaghlin come Lucas Sinclair

Natalia Dyer - Nancy Wheeler

David Harbour è Jim Hopper

Sadie Sink è Max

Charlie Heaton - Jonathan Byer

Joe Keery - Steve Harrington

Winona Ryder è Joyce Byers

Maya Hawke è Robin Buckley

Brett Gelman - Murray

Netflix ha anche rivelato una serie di nuovi casting per la quarta stagione, ecco una carrellata di quelli finora:

Robert Englund come Victor Creel , un uomo imprigionato in un istituto mentale per omicidio

, un uomo imprigionato in un istituto mentale per omicidio Tom Wlaschiha come Dimitri , una guardia russa che fa amicizia con Hopper

, una guardia russa che fa amicizia con Hopper Nikola Djuricko nel ruolo di Yuri , un contrabbandiere russo

, un contrabbandiere russo Jamie Campbell Bower è Peter Ballard , un inserviente in un istituto psichiatrico

, un inserviente in un istituto psichiatrico Eduardo Franco nel ruolo di Argyle , un fattone e ragazzo che consegna le pizze

, un fattone e ragazzo che consegna le pizze Joseph Quinn è Eddie Munson, un metallaro che è anche il presidente del club Dungeons and Dragons della Hawkins High conosciuto come Hellfire club.

un metallaro che è anche il presidente del club Dungeons and Dragons della Hawkins High conosciuto come Hellfire club. Sherman Augustus è il tenente colonnello Sullivan , un militare intelligente

, un militare intelligente Mason Dye è Jason Carver, un atleta ricco e famoso

Scritto da Maggie Tillman. Modifica di Britta O'Boyle.