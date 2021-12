La data di uscita della stagione 5 di The Crown e tutto ciò che sappiamo finora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - The Crown è un eccellente spettacolo originale Netflix, vagamente basato sugli eventi del mondo reale che seguono le rivalità politiche e le storie d'amore del regno della regina Elisabetta II, nonché gli eventi che hanno plasmato la seconda metà del 20 ° secolo. Brillantemente drammatizzato, naturalmente, per creare un ottimo orologio.

Le stagioni dalla prima alla quarta ci hanno dato una lezione di storia dagli anni '40 agli anni '80, ma con Margaret Thatcher e Lady Diana Spencer che debuttano entrambe nella quarta stagione, tutti gli occhi sono puntati sulla quinta stagione e su quali eventi vedremo dopo.

Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla quinta stagione di The Crown, incluso chi verrà scelto, quando uscirà e cosa possiamo aspettarci.

La quarta stagione di The Crown è arrivata su Netflix a novembre 2020 e Netflix ha detto che la quinta stagione uscirà a novembre 2022. Le riprese sono iniziate, quindi è almeno sulla buona strada.

Netflix non ha ancora fornito una data definitiva per l'uscita della stagione 5, ha detto solo novembre 2022. Si dice che l'interruzione delle riprese sia stata pianificata, piuttosto che a causa della pandemia globale.

La terza stagione è apparsa due anni dopo la seconda stagione di The Crown, insieme al nuovo cast, quindi non sorprende che la quinta stagione e il suo nuovo cast non siano ancora previsti per un po'.

Quando la quinta stagione di The Crown verrà rilasciata, sarà disponibile solo per la visione su Netflix.

Lo spettacolo è un originale Netflix, come Bridgerton , quindi se vuoi guardarlo, dovrai essere abbonato a Netflix.

Si prevede che ci saranno 10 episodi nella quinta stagione di The Crown.

Le stagioni dalla prima alla quattro hanno tutte 10 episodi, per un totale di 40 episodi finora, quindi è molto probabile che la prossima stagione si attenga al formato attuale, soprattutto perché è prevista una sesta stagione.

La quinta stagione di The Crown proseguirà da dove si è interrotta la quarta stagione, ovvero l'ultima parte del 1990. Si prevede che la quinta stagione coprirà quindi gli anni '90, anche se non è chiaro a quali eventi verrà data la messa in onda o quale showrunner Peter Morgan si concentrerà su.

Ce ne sono parecchi tra cui scegliere, tra cui l'incendio al castello di Windsor nel 1992, il 40esimo anniversario della regina della sua ascesa al trono e la rottura di molti dei matrimoni dei suoi figli.

C'è anche la principessa Diana nella seconda metà del decennio. Non solo la sua intervista con il giornalista Martin Bashir, ma anche il suo divorzio dal principe Carlo nel 1996 e la sua tragica morte nel 1997. La regina ha anche celebrato le sue nozze d'oro con il principe Filippo nel 1997, quindi a Morgan non mancano le storie da raccontare.

Poiché The Crown segue il regno della regina Elisabetta II e gli eventi accaduti nella seconda metà del ventesimo secolo, il cast cambia ogni due stagioni per riflettere il cambiamento nei decenni e l'invecchiamento dei personaggi.

Netflix ha confermato che la regina Elisabetta II sarà interpretata da Imelda Staunton per la quinta e sesta stagione, subentrando a Olivia Colman che ha interpretato la regina nelle stagioni tre e quattro e Claire Foy nella prima e seconda stagione.

Lesley Manville assumerà il ruolo della principessa Margaret, subentrando a Helena Bonham Carter nelle stagioni tre e quattro e Vanessa Kirby nelle stagioni uno e due.

Jonathan Pryce interpreterà il principe Filippo, duca di Edimburgo, in sostituzione di Tobias Menzies delle ultime due stagioni. Matt Smith ha interpretato il ruolo nelle stagioni uno e due.

Elizabeth Debicki interpreterà la principessa Diana, dopo Emma Corrin che ha introdotto Diana nello show nella quarta stagione.

Dominic West, meglio conosciuto per i suoi ruoli in The Wire e The Affair, interpreterà il principe Carlo, subentrando a Josh O'Connor.

Jonny Lee Miller interpreterà il primo ministro John Major, Olivia Williams assumerà il ruolo di Camilla Parker Bowles e

Si dice che altri membri del cast includano Jonny Lee Miller nei panni di Sir John Major, Flora Montgomery interpreterà Norma Major e Olivia Williams nei panni di Camilla Parker Bowles.

Nel frattempo, la Principessa Anna sarà interpretata da Claudia Harrison, il Principe Andrea da James Murray o il Principe Edoardo da Sam Woolf.

Puoi guardare tutte le stagioni in corso di The Crown su Netflix.

Tutti i 40 episodi dello spettacolo sono disponibili per lo streaming sulla piattaforma di streaming nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Sì, ci sarà una stagione 6 di The Crown. Peter Morgan, il creatore di The Crown, aveva preso in considerazione l'idea di terminare lo show dopo la quinta stagione, nonostante lo show fosse originariamente previsto per sei stagioni, ma ha cambiato idea.

Tuttavia, la sesta stagione dovrebbe essere l'ultima stagione dello show. Variety ha riferito che Morgan ha detto all'epoca: "Quando abbiamo iniziato a discutere le trame per la serie 5, è diventato presto chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia dovremmo tornare al piano originale e fare sei Per essere chiari, la Serie 6 non ci avvicinerà più ai giorni nostri, ma ci consentirà semplicemente di coprire lo stesso periodo in modo più dettagliato.

Si prevede che la sesta stagione di The Crown coprirà la storia fino ai primi anni 2000, che include la morte della principessa Margaret e della regina madre nel 2002. Eventi più recenti, come la morte del principe Filippo e il dramma con il principe Harry e Meghan non sono previsti per far parte dello spettacolo.