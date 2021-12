Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Bridgerton - il film drammatico d'epoca con un tocco moderno - ha abbellito Netflix alla fine del 2020 ed è stato eccellente. Piena di scandali, drammi, sesso e romanticismo, è stata la serie TV che ci ha tenuti tutti agganciati ai dettagli di Lady Whistledown degli eventi dall'inizio alla fine.

La prima serie è stata ispirata dal libro di Juila Quinn - " The Duke and I" - che è il primo di otto, quindi c'è molto materiale per vederci abbuffarsi di Bridgerton ancora per un po'. Finora Netflix ha confermato una stagione 2, 3 e 4.

Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla stagione 2 di Bridgerton e su quando arriverà sui nostri schermi.

Netflix ha confermato che Bridgerton vedrà una stagione 2 il 21 gennaio 2021, seguita dalla conferma di una stagione 3 e 4 il 13 aprile 2021. Tuttavia, non è stato ancora confermato quando la seconda stagione di Bridgerton andrà in onda, tranne per il 2022.

Speriamo all'inizio del 2022, ma per ora non è chiaro. La modifica è a metà , il che è una buona notizia, quindi si ipotizza che lo vedremo tra marzo 2022 e maggio 2022.

Quando la seconda stagione di Bridgerton arriva, sarà solo su Netflix. Non sorprende, dato che è una serie originale Netflix - e una delle più grandi finora - quindi dovrai assicurarti di avere pronto il tuo abbonamento Netflix.

La stagione 1 di Bridgerton ha avuto otto episodi, quindi non sarebbe troppo sorprendente vedere un numero simile per la stagione 2, anche se al momento non lo sappiamo.

Tuttavia, è probabile che ogni episodio durerà un'ora, come nella prima stagione, quindi possiamo sperare in almeno otto ore di più dramma e reportage di Lady Whistledown.

Come accennato, la prima stagione di Bridgerton è stata ispirata da " The Duke and I" di Julia Quinn, incentrata sulla relazione tra il duca di Hastings, Simon Basset, e la maggiore delle figlie Bridgerton, Daphne Bridgerton.

La seconda stagione dovrebbe essere ispirata al secondo libro, " Il visconte che mi amava ". Si concentrerà sullo scapolo idoneo Anthony Bridgerton e su una donna di nome Edwina Sharma. Anche se, naturalmente, nulla sarà semplice in quanto ciò non rende una buona TV, quindi la sorella di Edwina, Kate, si assicurerà che Lady Whistledown abbia qualcosa di cui scrivere per i suoi Society Papers.

Cari lettori, oserei dire che questa potrebbe essere l'edizione più emozionante della mia rubrica finora... pic.twitter.com/jwOJwl6zQi — Bridgerton (@bridgerton) 21 gennaio 2021

Julia Quinn ha anche detto alla BBC : "Sono così eccitata perché so cosa c'è nel secondo libro, avendolo scritto, e penso che ci saranno alcune scene che saranno così incredibili e che le persone adoreranno".

Potrebbero esserci anche delle novità riguardanti Penelope Fetherington e Colin Bridgerton, noto ad alcuni fan come "Polin". Nicola Coughlan, che interpreta Penelope, ha twittato un selfie di lei e Luke Newton, che interpreta Colin. Il tweet diceva "Polin: anno due" con un'emoji a forma di ape che rappresenta i libri di Quinn, cosa che ha entusiasmato i fan.

Polin: anno due pic.twitter.com/bQWidklEu5 — Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) 11 giugno 2021

Bene, dato che la stagione 2 dovrebbe essere incentrata su Anthony Bridgerton, tra gli altri, sappiamo che Jonathan Bailey, che lo interpreta, tornerà. Anche la maggior parte del cast della prima stagione dovrebbe tornare, tra cui Phoebe Dynevor nei panni di Daphne e la voce fuori campo di Lady Whistledown Julie Andrews. Anche Nicola Coughlan, Claudia Jessie e Adjoa Andoh dovrebbero tornare.

Sfortunatamente, non vedremo il ritorno del Duca di Hastings, Rege-Jean Page, per la seconda stagione. Almeno non per un'intera stagione. L'attore in precedenza aveva detto che non sarebbe tornato allo spettacolo, anche se più recentemente non ha escluso un cameo o un'apparizione come ospite, aggirando l'argomento in un'intervista con GQ, dicendo "Sai che non potrei dirtelo!", seguito da "Non c'è qualcosa di meraviglioso nell'essere sorpresi da ciò che non sospettavi?".

Vostra Grazia, è stato un piacere. pic.twitter.com/kX1nIG8pz7 — Bridgerton (@bridgerton) 2 aprile 2021

Netflix ha però confermato quattro nuove aggiunte al cast per la seconda stagione: Charithra Chandran come Edwina Sharma, Shelley Conn come Edwina e la mamma di Kate Sharma, Calam Lynch come Theo Sharpe e Rupert Young come Jack. Simone Ashley interpreterà Kate Sharma.

Bridgerton ha aggiunto quattro attori alla stagione 2:



Charithra Chandran interpreterà Edwina Sharma, la sorella minore di Kate e Shelley Conn interpreterà Mary Sharma, la madre di Kate.



Saluta anche Calam Lynch che interpreterà Theo Sharpe e Rupert Young che interpreterà Jack. pic.twitter.com/yVvgHYJ2AF — Netflix (@netflix) 5 aprile 2021

Non c'è ancora un trailer, anche se Netflix ha rilasciato un primo sguardo, che si concentra su una breve conversazione tra Anthony Bridgerton ed Edwina Sharma, dandoci un assaggio di ciò che possiamo aspettarci dai due. Ha anche confermato che la seconda stagione sarebbe arrivata nel 2022.

Tutti gli otto episodi della stagione 1 di Bridgerton sono ancora disponibili per la visione su Netflix in modo da poter rinfrescare la memoria su ciò che è successo in quella stagione social quanto vuoi prima della nuova stagione.

Sì. Netflix ha confermato che ci saranno una stagione 3 e una stagione 4 di Bridgerton finora, il che significa che molti drammi devono ancora venire.

Carissimi lettori, questo autore porta un annuncio entusiasmante... pic.twitter.com/sV0QiYcn8z — Bridgerton (@bridgerton) 13 aprile 2021