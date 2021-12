I migliori programmi Netflix: le migliori serie TV degne di essere guardate

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Alla ricerca di un nuovo spettacolo da guardare su Netflix? Sei arrivato nel posto giusto. Questa è la lista del team di Pocket-lint dei migliori spettacoli da guardare sulla piattaforma di streaming .

Sotto ogni spettacolo nel nostro elenco, troverai alcuni spettacoli simili in modo da poter scegliere in base a ciò che potresti aver visto prima, oppure puoi semplicemente fidarti di noi. Se uno spettacolo è in questo elenco, almeno un membro del team di Pocket-lint lo ha apprezzato e lo consiglierei.

Troverai anche il numero di stagioni per ogni spettacolo, la durata tipica dellepisodio e il numero totale di episodi in modo da poter valutare quanto tempo ci vorrà per superare lo spettacolo, pronto per la tua prossima abbuffata.

Stagioni: 2

Episodi: 20

Durata episodio: 29 minuti

Simile a: Riesci a sentirmi, tu me lei, Gossip Girl?

Emily porta il suo atteggiamento americano irresistibile, idee fresche, grande conoscenza della moda e dei social media nella sua società di marketing a Parigi. La sua incapacità di parlare francese pone però alcuni ostacoli.

Stagioni: 3

Episodi: 30

Durata episodio: 28 minuti

Simile a: The Karate Kid, Shooter, Scorpian, Gotham

Cobra Kai è basato su Karate Kid, ambientato 34 anni dopo e interpretato sia da Ralph Macchio che da William Zabka, che riprendono i loro ruoli dal film originale. Segue il punto di vista di Johnny Lawrence, che riapre uno studio di karate Cobra Kai, riaccendendo la sua rivalità con Daniel LaRusso. Una quarta stagione è in arrivo il 31 dicembre.

Stagioni: 2

Episodi: 16

Durata episodio: 47 minuti

Simile a: Dare Devil, Sweet Tooth, Locke & Key

The Witcher è una serie basata su una serie di libri fantasy polacchi. La serie è stata prima trasformata in giochi, poi in questa serie live action, su un Witcher, che è un assassino magico semi-immortale assunto per uccidere vari mostri.

Stagioni: 4

Episodi: 34

Durata episodio: 31 minuti

Simile a: Million Dollar Beach House, vendita di Tampa

Selling Sunset segue le vite professionali e personali degli agenti immobiliari d'élite del Gruppo Oppenheim a Los Angeles, mettendo in mostra bellissime proprietà da un milione di dollari, mentre creano molti dei loro drammi a margine. Confermata la quinta stagione.

Stagioni: 1

Episodi: 10

Durata episodio: 45 minuti

Simile a: Resident Evil Damnation, X-Men

Cowboy Bebop parla di tre cacciatori di taglie - Spike, Jet e Faye - che percorrono il sistema solare in cerca di lavoro e salvano la galassia dai criminali più pericolosi.

Stagioni: 2

Episodi: 10

Durata episodio: 47 minuti

Simile a: Bridgerton, The Heist

Lupin è un Netflix Original ispirato alle avventure di Arsène Lupin. Il ladro gentiluomo Assane Diop decide di saldare un conto e un debito rubando una collana di diamanti per vendicare suo padre per un'ingiustizia inflitta da una famiglia benestante. Sta per arrivare una terza parte.

Stagioni: 2

Episodi: 18

Durata episodio: 30 minuti

Simile a: Ricky Gervais è Derek, Derry Girls

After Life è scritto e prodotto dal comico Ricky Gervais, che interpreta Tony, un bravo ragazzo la cui moglie muore inaspettatamente, trasformandolo in un uomo a cui non importa più tanto di quello che fa o dice. Una terza stagione è in arrivo il 14 gennaio.

Stagioni: 3

Episodi: 30

Durata episodio: 60 minuti

Simile a: Breaking Bad, Come farla franca con un omicidio, Peaky Blinders

Ozark vede Jason Bateman nel ruolo di un consulente finanziario - Martin 'Marty' Byrde - che sradica la sua normalissima famiglia da Chicago ai Missori Ozarks, dove deve riciclare denaro per mantenere felice un signore della droga dopo che un progetto precedente è andato storto. Una quarta stagione è in arrivo il 21 gennaio.

Stagioni: 1

Episodi: 9

Durata episodio: 60 minuti

Simile a: Alice in Borderland, 3%, Hunger Games

Squid Game vede 458 concorrenti - tutti con problemi di soldi - prendere parte a un gioco basato sui giochi per bambini con un enorme montepremi per il vincitore. Perdono una partita però e non perdono solo il loro orgoglio.

Stagioni: 1

Episodi: 8

Durata episodio: 60 minuti

Simile a: Gossip Girl, The Crown, Pride & Predjudice

Dai creatori di How to Get Away with Murder, Grey's Anatomy e Scandal, Bridgerton è un dramma storico ambientato nell'era Regency in Inghilterra, che segue la ricca famiglia Bridgerton. Un sacco di lussuria, tradimento e denaro per farti seriamente agganciare. Confermate le stagioni 2, 3 e 4.

Stagioni: 5

Episodi totali: 108

Durata episodio: 43 minuti

Simile a: Gossip Girl, Riverdale

In un reboot della classica soap opera prima, Dynasty segue la faida tra due famiglie miliardari statunitensi, i Carrington e i Corby, per la loro fortuna e per i loro figli. Per ora sono disponibili per lo streaming solo le stagioni 1-4.

Stagioni: 3

Episodi: 20

Durata episodio: 60 minuti

Simile a: Un'altra vita, Locke & Key, Star Trek

Lost In Space vede la famiglia Robinson precipitare su un pianeta alieno. Combattono contro ogni previsione per sopravvivere e fuggire, ma sono circondati da pericoli nascosti. Non più stagioni.

Stagioni: 4

Episodi: 40

Durata episodio: 60 minuti

Simile a: Bridgerton, Mary Queen of Scots, The Windsors

The Crown segue le rivalità politiche e il romanticismo del regno della regina Elisabetta II, nonché gli eventi che hanno plasmato la seconda metà del XX secolo. La quinta stagione dovrebbe essere rilasciata alla fine del 2022.

Stagioni: 3

Episodi: 30

Durata episodio: 38 minuti

Simile a: The Last Dance, The Dawn Wall

Drive to Survive è un'avvincente serie di documentari che ti porta dietro le quinte del campionato mondiale di Formula 1 e ti offre un'idea di ciò che fa battere i tuoi piloti e squadre preferiti. Una quarta stagione è in arrivo nel 2022.

Stagioni: 2

Episodi: 20

Durata episodio: 56 minuti

Simile a: Altered Carbon, The Witcher, DC Titans, Locke & Key

The Umbrella Academy segue una famiglia di ex figli di eredi adottati dal miliardario Sir Reginald Hargreeves. Gli adolescenti separati si riuniscono alla morte del padre, scoprendo segreti di famiglia e una minaccia incombente per l'umanità. Una terza stagione è stata confermata.

Stagioni: 3

Episodi: 30

Durata episodio: 43 minuti

Simile a: Ozark, Dirty John, Mindhunter

Segui il manager della libreria Joe Goldberg, un uomo pericolosamente affascinante e intensamente ossessivo che fa di tutto per inserirsi nella vita delle donne con cui è rimasto paralizzato. Confermata una quarta stagione.

Stagioni: 1

Episodi: 7

Durata episodio: 48-67 minuti

Simile a: The Crown, The Alienist, Virgin River

The Queen's Gambit è una serie limitata che segue la vita dell'orfana prodigio degli scacchi Beth Harmon dagli otto anni ai 22, nel suo tentativo di diventare la più grande giocatrice di scacchi del mondo, mentre è alle prese con la dipendenza.

Stagioni: 6

Episodi: 60

Durata episodio: 21 minuti

Simile a: Schitts Creek I migliori auguri Cordiali saluti, Arrestato sviluppo

Dopo che il manager della famiglia Rose ha saccheggiato la loro fortuna di famiglia, devono trasferirsi dalla loro enorme villa e tenuta per vivere in un motel in una città chiamata Schitts Creek che una volta hanno comprato per scherzo. Non più stagioni.

Stagioni: 5

Episodi: 41

Durata episodio: 50 minuti

Simile a: Tu, Breaking Bad, Money Heist The Phenomenon, Money Heist Da Tokyo a Berlino

Money Heist parla di un gruppo di ladri insoliti e accuratamente reclutati che tentano di portare a termine le rapine più meticolosamente pianificate e perfette della storia spagnola sotto il comando del Professore. Non più stagioni.

Stagioni: 4

Episodi: 32

Durata episodio: 47 minuti

Simile a: The OA, Sense 8, Altered Carbon

Ambientato in un futuro in cui l'élite occupa un'isola paradisiaca lontana dagli slum affollati, il 3% segue coloro che cercano di farcela, ma solo alcuni candidati ci riescono, il 3% di loro in effetti. Non più stagioni.

Stagioni: 4

Episodi: 49

Durata episodio: 60 minuti

Simile a: Beyond The Reasons, Riverdale, Elite, Gossp Girl

13 Reasons Why segue l'adolescente Clay Jensen e i suoi compagni di classe che scoprono la verità sul motivo per cui Hannah Baker si è tolta la vita, ascoltando una serie di cassette che si è lasciata alle spalle, ognuna delle quali offre una ragione diversa. Non ci sono più stagioni in arrivo.

Stagioni: 6

Episodi: 77

Durata episodio: 25 minuti

Simile a: Horsin' Around, Rick e Morty, Big Mouth

BoJack Horseman racconta la storia di un cavallo antropomorfo di nome BoJack Horseman , una star fallita della sitcom degli anni '90 Horsin' Around che vive a Hollywood e si lamenta praticamente di tutto. Non ci sono più stagioni in arrivo.

Stagioni: 1

Episodi: 10

Durata episodio: 51 minuti

Simile a: Formula 1: Guida per sopravvivere

Una docuserie sulla carriera della leggenda del basket Michael Jordan e sui Chicago Bulls degli anni '90, con filmati non trasmessi della stagione 1997-1998. Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman sono tutti presenti. Non più stagioni.

Stagioni: 6

Episodi: 90

Durata episodio: 43 minuti

Simile a: Ozark, House of Cards, Suits

How To Get Away With Murder segue le vite di un eccellente avvocato difensore e professore di diritto - Annalise Keating - e un gruppo di suoi studenti di legge che si ritrovano coinvolti in un complotto per omicidio. Non ci sono più stagioni dovute.

Stagioni: 5

Episodi: 22

Durata episodio: 43 minuti

Simile a: Altered Carbon, Black Mirror Bandersnatch, Orphan Black

Creata da Charlie Brooker, Black Mirror è una serie di fantascienza che si concentra su vari temi, a volte piuttosto oscuri, della società moderna, in particolare le conseguenze impreviste della nuova tecnologia. Una sesta stagione non è ancora stata confermata.

Stagioni: 2

Episodi: 18

Durata episodio: 51 minuti

Simile a: The Umbrella Academy, Orphan Black, Sense 8, Colony, Altered Carbon Resleeved

Altered Carbon è ambientato nel futuro in cui la coscienza viene digitalizzata e archiviata. La serie segue un prigioniero che torna in vita dopo 250 anni sul ghiaccio e deve risolvere un omicidio per ottenere la libertà. Non più stagioni.

Stagioni: 3

Episodi: 25

Durata episodio: 51 minuti

Simile a: Beyond Stranger Things, Locke & Key, L'ordine

Dopo che un ragazzino è scomparso in una piccola città, sua madre, un capo della polizia e i suoi amici devono affrontare terrificanti forze soprannaturali e oscure agenzie governative per cercare di riaverlo. Una quarta stagione è in arrivo nel 2022.

Stagioni: 2

Episodi: 20

Durata episodio: 30 minuti

Simile a: Grace e Frankie, Una mamma per amica, Jane the Virgin, Brave ragazze

Dead To Me segue una sbocciante amicizia tra una vedova testarda che è a caccia dell'autista pirata e fuggi che ha ucciso suo marito e un eccentrico ottimista con un grande segreto. In arrivo una terza e ultima stagione.

Stagioni: 4

Episodi: 58

Durata episodio: 43 minuti

Simile a: Gotham, Titans, Marvel The Defenders, The Umbrella Academy

Black Lightning segue un preside di una scuola e un supereroe in pensione chiamato Jefferson Pierce che torna in azione come il leggendario Black Lightning quando la sua famiglia è minacciata da una banda.

Stagioni: 5

Episodi: 52

Durata episodio: 25 minuti

Simile a: Bojack Horseman, South Park, F come famiglia

Big Mouth è una serie animata che segue un gruppo di amici adolescenti che trovano le loro vite nella periferia di New York sconvolte dalle meraviglie e dagli orrori della pubertà. Confermata la sesta stagione.

Stagioni: 6

Episodi: 63

Durata episodio: 55 minuti

Simile a: Regina del Sud, Sons of Anarchy, Ozark

Power segue James St.Patrick, alias Ghost, un proprietario di nightclub molto ricco e ben voluto di New York, che è anche un boss della droga. Nel suo tentativo di diventare un imprenditore di successo e pulito, si confonde in tutti i tipi, facendosi molti nemici nel processo. Non più stagioni.

Stagioni: 9

Episodi totali: 134

Durata episodio: 43 minuti

Simile a: Come farla franca con Murder, White Collar

Suits segue le vite personali e professionali dei soci di uno studio legale di New York, ma in particolare di Harvey Spectre e del suo brillante e talentuoso socio in legge Mike Ross, che non è mai stato alla scuola di legge. Non più stagioni.

Stagioni: 1

Episodi: 10

Durata episodio: 50 minuti

Simile a: The Sinner, Queen of the South, Ozark, Power

White Lines segue Zoe Walker che si lascia alle spalle la sua vita tranquilla e si dirige a Ibiza per scoprire cosa è successo a suo fratello, un famoso DJ, morto misteriosamente sull'isola un paio di decenni prima. La sua caccia alla verità la vede però percorrere un sentiero pericoloso, facendosi coinvolgere nel mondo della festa alimentato dalla droga. Non più stagioni.

Stagioni: 7

Episodi: 92

Durata episodio: 45 minuti

Simile a: Queen of the South, Peaky Blinders, White Lines

Sons of Anarchy segue le vicende del club motociclistico di armi da fuoco Sons of Anarchy - o SAMCRO - e le loro attività legali e illegali in una città chiamata Charming. Il club si mischia in tutti i modi, entrando in conflitto con bande rivali, gruppi razzisti e la legge. Non più stagioni.

Stagioni: 1

Episodi: 8

Durata episodio: 30 minuti

Simile a: Dead To Me, Grace e Frankie, Atipico, Workin Moms, The Good Place

Russian Doll segue la sviluppatrice di giochi Nadia Vulvokov che muore ripetutamente e rivive la stessa notte più e più volte. Mentre cerca di risolvere il motivo, trova Alan Zaveri che si trova nella stessa situazione. In arrivo una seconda stagione.

Stagioni: 1

Episodi: 8

Durata episodio: 58 minuti

Simile a: The Undoing, Haunting of Bly Manor

Con sede nel 1947, Ratched segue le vicende dell'infermiera dell'asilo Mildred Ratched che inizia a lavorare in un ospedale psichiatrico nel nord della California. In superficie è l'infermiera perfetta e anche elegante, ma sotto c'è un'oscurità seria.

Stagioni: 5

Episodi: 62

Durata episodio: 49 minuti

Simile a: El Camino, Narcos, Ozark, Peaky Blinders, Better Call Saul

Breaking Bad segue Walter White, un professore di chimica malato terminale che si unisce a uno dei suoi ex studenti, Jesse Pinkman, per iniziare a produrre e vendere metanfetamine per cercare di garantire un futuro a sua moglie e al figlio adolescente. Non ci sono più stagioni in arrivo.

Stagioni: 2

Episodi: 20

Durata episodio: 48 minuti

Simile a: C'era una volta, Orphan Black, Stranger Things

Dopo il misterioso omicidio del padre, tre fratelli Locke e la madre si trasferiscono nella sua tenuta ancestrale - Keyhouse - dove trovano chiavi che sbloccano poteri e segreti che potrebbero essere collegati alla sua morte.

Stagioni: 1

Episodi: 8

Durata episodio: 43 minuti

Simile a: Doctor Foster, Safe, Line of Duty, Bodyguard

Dopo che uno sconosciuto fa visita al padre di famiglia Adam Price facendo un'affermazione scioccante su sua moglie, viene avvolto in un mistero che coinvolge sua moglie e i suoi amici mentre cerca risposte. Nel frattempo lo straniero continua a visitare gli altri nel villaggio di periferia, costringendoli ad ammettere i loro segreti. Non è ancora noto se ci sarà una seconda stagione.

Stagioni: 5

Episodi: 50

Durata episodio: 29 minuti

Simile a: Love, Easy, The HookUp Plan

You Me Her segue la relazione romantica a tre tra marito e moglie - Jack ed Emma Trakarsky - e un'altra donna, Izzy Silva, che è un'escourt assunta dalla coppia per ravvivare la loro vita sessuale. Non più stagioni.

Stagioni: 2

Episodi: 16

Durata episodio: 25 minuti

Simile a: Non mi va bene, Educazione sessuale, Disadattati

The End of the F***king World segue le vite del diciassettenne James, che pensa di essere uno psicopatico, e di Alyssa, la nuova ragazza della scuola. Dopo aver stabilito una connessione, Alyssa convince James a venire con lei in un viaggio per cercare di trovare il suo vero padre che se n'è andato quando era una bambina. Si dice che non ci siano piani per una terza stagione.

Stagioni: 4

Episodi: 53

Durata episodio: 22 minuti

Simile a: Mamme che lavorano, Schitts Creek

The Good Place è una città paradisiaca dove le persone che sono state buone vanno quando muoiono. La serie segue Elenor, che non dovrebbe essere lì, che ripara i suoi errori per guadagnarsi il suo posto. Non ci sono più stagioni in arrivo.

Stagioni: 7

Episodi: 91

Durata episodio: 52 minuti

Simile a: Morto per me, non ti ho mai fatto, meglio chiamare Saul

Orange Is The New Black segue le vicende di Piper Chapman - una cittadina normalmente rispettosa della legge - che è stata condannata a 15 mesi di carcere dopo aver trasportato denaro per la droga a un'ex fidanzata 10 anni prima. Non più stagioni.

Stagioni: 1

Episodi: 8

Durata episodio: 25 minuti

Simile a: Victorious, Sam & Cat, Alexa & Katie

The Big Show Show segue l'ex wrestler della WWE The Big Show e la sua prossima sfida fuori dal ring: crescere tre figlie con sua moglie in Florida. Non più stagioni.

Stagioni: 1

Episodi: 10

Durata dell'episodio: 30-45 minuti

Simile a: Bambola russa, Il metodo Kominsky, Dead to Me

Maniac segue due sconosciuti in difficoltà che prendono parte a una sperimentazione farmaceutica che coinvolge un medico con problemi e un computer emotivo, per un farmaco che risolverà i loro problemi senza complicazioni. Naturalmente, non va del tutto secondo i piani. Niente più stagioni in programma.

Stagioni: 1

Episodi: 8

Durata episodio: 41 minuti

Simile a: Pretty Little Liars, Riverdale, Elite, Gossip Girl

Control Z segue Sofia, una studentessa delle superiori socialmente isolata ma osservante, e la sua missione di scoprire l'identità di un hacker che rivela segreti sugli studenti all'intera scuola, prima che i suoi segreti vengano rivelati. In arrivo una seconda stagione.

Stagioni: 3

Episodi: 30

Durata episodio: 29 minuti

Simile a: The Good Place, Hemlock Grove

Santa Clarita Diet segue le vicende dei normali agenti immobiliari, marito e moglie, Sheila e Joel di Santa Clarita in California, le cui vite prendono una svolta interessante quando Sheila muore, ritorna e inizia a desiderare carne umana. Non ci sono più stagioni in arrivo.

Stagioni: 3

Episodi: 19

Durata episodio: 23 minuti

Simile a: Jokers poco pratici, Morte per magia

Magic for Humans segue le vicende del mago Justin Willman che mescola la magia bonaria con le risate degli adulti, dalle persone sconcertanti per strada, all'orchestrazione di trucchi elaborati. Una quarta stagione non è stata ancora confermata.

Stagioni: 5

Episodi: 50

Durata episodio: 47 minuti

Simile a: Breaking Bad, Peaky Blinders, Narcos, House of Cards

Better Call Saul è il prequel di Breaking Bad, che segue le prove e le tribolazioni del piccolo avvocato Jimmy McGill prima che diventi l'avvocato moralmente sfidato di Walter White, Saul Goodman. A breve è prevista una sesta e ultima stagione.

Stagioni: 4

Episodi: 41

Durata episodio: 22 minuti

Simile a: South Park, Big Mouth, BoJack Horseman

Rick and Morty è una serie animata che segue le gesta del super, ma distratto, scienziato Rick e del suo nipote quattordicenne, non così intelligente, Morty. In arrivo una quinta stagione.

Stagioni: 1

Episodi: 7

Durata episodio: 70 minuti

Simile a: The Last Kingdom, The Duel, Frontier

Godless è una serie limitata ambientata nell'America del 1880 e segue il noto criminale Frank Griffin e la sua banda di fuorilegge alla ricerca dell'ex membro Roy Goode, che si nasconde in una città popolata interamente da donne. Non più stagioni.

Stagioni: 2

Episodi: 16

Durata episodio: 60 minuti

Simile a: Sense 8, Orphan Black

The OA segue Prairie, precedentemente cieco, che torna a casa dopo essere stato disperso per sette anni. Ora che ha vent'anni e ha perso la vista, recluta cinque sconosciuti per una missione segreta. Non più stagioni.

Stagioni: 4

Episodi: 16

Durata episodio: 45 minuti

Simile a: I ribelli, reincarnati

Hip Hop Evolution è una serie di documentari con interviste a influenti DJ, MC e magnati che tracciano l'evoluzione dell'Hip Hop dagli anni '70 agli anni 2000. Non sono state ancora annunciate altre stagioni.

Stagioni: 3

Episodi: 36

Durata episodio: 41 minuti

Simile a: Sense 8, Altered Carbon, The OA, Orphan Black

Colony segue l'ex agente dell'FBI Will Bowman e sua moglie Katie, che rischiano tutto per cercare di ritrovare il figlio perduto dopo che Los Angeles è stata invasa da forze esterne e diventa un insediamento murato. Non ci sarà una quarta stagione.

Stagioni: 3

Episodi: 30

Durata episodio: 45 minuti

Simile a: Narcos Mexico, El Chapo, Regina del Sud, Ozark, Power

Narcos è incentrato sulla storia reale del signore della droga colombiano Pablo Escobar e Steve Murphy, un agente della DEA inviato in Colombia per catturarlo. Non ci sono più stagioni in arrivo. La quarta stagione è invece Narcos Mexico.

Stagioni: 23

Episodi: 22

Durata episodio: 30 minuti

Simile a: Grace e Frankie, Schitts Creek, After Life

The Kominsky Method segue l'invecchiamento dell'attore - Sandy Kominsky (interpretato da Michael Douglas) - che ora si guadagna da vivere come insegnante di recitazione dopo un breve periodo di fama molti anni fa

Stagioni: 3

Episodi: 34

Durata episodio: 33 minuti

Simile a: Grace e Frankie, Lovesick, Atipico, You Me Her

L'amore segue il ribelle Topolino e il bonario Gus come una coppia che sta vivendo le umiliazioni e le euforie dell'intimità, dell'impegno e di altri problemi relazionali che vorrebbero evitare. Non più stagioni.

Stagioni: 2

Episodi: 12

Durata episodio: 16 minuti

Simile a: Middleditch e Schwartz, W/Bob e David, i personaggi

Penso che dovresti andartene con Tim Robinson è una serie di sketch comici in cui Tim Robinson e gli ospiti trascorrono ogni spettacolo guidando qualcuno al punto di voler partire.

Stagioni: 3

Episodi: 18

Durata episodio: 52 minuti

Simile a: Stranger Things, Sense 8, American Horror Story

Glitch segue un ufficiale di polizia e un dottore che affrontano un mistero emotivo in cui sette residenti locali tornano inspiegabilmente dalla morte in ottima forma fisica ma senza memoria, cercano di capire come sono morti in primo luogo. Non più stagioni.

Stagioni: 5

Episodi: 71

Durata episodio: 41 minuti

Simile a: Dieta Santa Clarita, Lucifier, Daybreak

iZombie segue le vicende della dottoressa Olivia Moore, diventata zombie, che conserva la sua umanità mangiando cervelli all'obitorio e scopre di avere un nuovo dono inquietante per risolvere i crimini. Non più stagioni.