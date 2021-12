Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Finalmente, cè un trailer ufficiale "first look" per lattesissima serie TV Halo che è stata annunciata per la prima volta tre anni fa.

Mostrato per la prima volta durante i Game Awards del 2021, è lungo il doppio del trailer del teaser rivelato il mese scorso, il che significa che è il nostro vero primo sguardo alladattamento televisivo live-action diretto a Paramount+. Il trailer è apparentemente narrato dal dottor Halsey (Natascha McElhone), che sta preparando Master Chief (Pablo Schreiber) per essere la più grande speranza dellumanità in una guerra contro lAlleanza.

Halo sarà interpretato da Bokeem Woodbine, Olive Grey, Charlie Murphy, Bentley Kalu, Natasha Culzac e Kate Kennedy, solo per citarne alcuni.

Il suo primo trailer non rivela molto altro, a parte uno sguardo alle città, a una nave gigante e ai soldati che si preparano per la battaglia. La cosa più importante è che lo spettacolo sembra svolgersi intorno allinizio della guerra dellumanità con i Covenant, mentre il gioco originale di Halo è vicino alla fine.

Il prossimo programma televisivo è, ovviamente, basato sul franchise di Halo ed è prodotto da Steven Spielberg e sviluppato e scritto da Kyle Killen (Fear Street: Part One - 1994) e Steven Kane (The Closer). Impostato per debuttare esclusivamente sul servizio di streaming di ViacomCBS nel 2022, è stato annunciato per la prima volta nel 2018 come serie Showtime prima di subire diversi ritardi di produzione legati al COVID-19.

