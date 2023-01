Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - In concomitanza con l'inizio del CES 2023, LG Display ha annunciato la sua nuova tecnologia di pannelli OLED di terza generazione che apparirà nei futuri televisori.

Utilizzando la cosiddetta tecnologia META, il nuovo pannello è in grado di garantire una luminosità ancora maggiore rispetto al pannello EX attualmente in uso, presentato lo scorso anno: fino al 60% in più. Questo, secondo LG, significa che può raggiungere una luminosità di picco di 2.100 nit. Afferma che si tratta di una luminosità superiore a quella di "qualsiasi altro televisore oggi sul mercato".

Questo, insieme ai profondi livelli di nero per cui l'OLED è famoso, consente di ottenere un contrasto estremo e prestazioni HDR.

Il reparto di ricerca e sviluppo di LG sostiene inoltre che il nuovo pannello offre un angolo di visione più ampio del 30% rispetto ai display OLED tradizionali.

La tecnologia META di LG funziona utilizzando un Micro Lens Array, uno strato di piccole lenti convesse che massimizza l'emissione di luce. Inoltre, migliora l'efficienza energetica del 22%, in quanto è in grado di mostrare gli stessi livelli di luminosità dei televisori attuali, ma con una minore potenza necessaria.

Le micro-lenti sono così piccole (di dimensioni micrometriche) che su un pannello TV OLED 4K da 77 pollici ne vengono utilizzate 42,4 miliardi, oltre 5.000 per pixel. Questo garantisce che non ci siano perdite di luce o riflessi interni che possano degradare l'immagine.

Inoltre, LG Display utilizza un algoritmo META Booster che analizza e regola la luminosità in tempo reale per migliorare le immagini HDR.

LG prevede di adottare i nuovi pannelli OLED in televisori 4K da 55, 65 e 77 pollici, oltre a televisori 8K da 77 e 88 pollici, per poi estenderli ad altre linee "lungo la strada". Non si sa ancora se questo riguarderà i TV OLED annunciati di recente, come le gamme G3, C3 e Signature OLED M annunciate al CES, o se dovremo aspettare fino al 2024.

Vi aggiorneremo quando ne sapremo di più.

Scritto da Rik Henderson.