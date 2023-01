Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - LG ha annunciato il suo primo televisore che riceve tutti i contenuti in modalità wireless.

L'LG Signature OLED M è completamente privo di fili (tranne che per l'alimentazione). Utilizza quello che LG chiama Zero Connect media box, al quale si collegano i propri dispositivi, siano essi console di gioco, TV via cavo o satellitare, o un'altra sorgente video o audio. Il box trasmette poi al televisore immagini fino a 4K 120Hz.

Il televisore è disponibile in una sola dimensione di schermo (97 pollici) ed è quindi piuttosto di nicchia, ma è ideale, ad esempio, per una configurazione home cinema. È dotato del design "One Wall" di LG, il che significa che la sua staffa integrata si appoggia a filo della parete senza alcuno spazio visibile.

LG dichiara di aver sviluppato un nuovo algoritmo wireless che identifica il percorso di trasmissione ottimale. In questo modo, il contenuto viene trasmesso con la migliore qualità, indipendentemente dal fatto che l'ambiente cambi, come ad esempio le persone che si muovono nella stanza.

Inoltre, il box Zero Connect è dotato di una tecnologia di riconoscimento vocale che consente di utilizzarlo con comandi vocali.

L'LG Signature OLED M fa parte della presenza dell'azienda al CES 2023, con un'unità che occupa un posto d'onore nello stand LG. Pocket-lint vi fornirà ulteriori informazioni, comprese le nostre foto del televisore, nei prossimi giorni.

Scritto da Rik Henderson.