LG OLED C3 OLED è il protagonista della linea di TV 2023, debutterà al CES

(Pocket-lint) - LG presenterà la sua gamma di TV OLED 2023 al CES 2023 questa settimana e ha annunciato diversi modelli e le loro ultime caratteristiche.

In testa c'è il sostituto della serie di TV OLED più popolare di LG, l'LG C3 OLED evo.

Il televisore è dotato di un nuovo chipset α9 AI Processor Gen6 con tecnologia AI di apprendimento profondo per garantire maggiori dettagli e profondità, mentre la più recente tecnologia AI Picture Pro è ora in grado di riconoscere i diversi oggetti presenti in un'immagine, come ad esempio un volto, per modificare l'immagine di conseguenza.

Anche la tecnologia AI Sound Pro è incorporata nel nuovo processore, che può contribuire a fornire un suono fino a 9.1.2 dal sistema di altoparlanti integrato nel televisore.

La serie G3 OLED evo dispone anche della nuova tecnologia Brightness Booster Max di LG, i cui algoritmi di controllo e potenziamento della luce consentono di ottenere immagini più luminose del 70%.

Alla gamma si aggiungerà anche un nuovo modello Z3, mentre tutti i nuovi TV sono dotati di un'esperienza webOS ridisegnata che include "schede rapide" per accedere più velocemente a contenuti e servizi. Saranno inoltre disponibili consigli personalizzati basati sulla cronologia e sulle abitudini di visione.

Ciascun televisore si integrerà perfettamente con la gamma di soundbar 2023 di LG e supporterà l'HDMI 2.1a su più porte.

La gamma di TV OLED 2023 di LG sarà presentata al CES presso il suo stand. Saremo presenti per verificarla.

