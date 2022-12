Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I piani di LG per il CES continuano a delinearsi, con l'annuncio della presenza in carne e ossa di un'intera gamma di nuovi dispositivi ed elettrodomestici premium Signature.

Per quanto riguarda la cucina, ci saranno un nuovo frigorifero, una coppia di lavatrici e asciugatrici, un forno a microonde e un forno tradizionale, tutti dotati delle più recenti funzioni intelligenti.

Durante la mostra saranno presentati anche un nuovo TV OLED Signature, una cantina per vini, un purificatore d'aria e un nuovo condizionatore. Tutti questi prodotti saranno esposti in una speciale Signature Zone di LG presso lo stand di Las Vegas a partire dal 5 gennaio.

Il frigorifero LG Signature a 4 porte è dotato di Dual InstaView. Ciò significa che entrambe le porte superiori possono diventare trasparenti con un semplice colpo per mostrare cosa c'è all'interno del frigorifero.

La lavatrice e l'asciugatrice sono dotate di un pannello tattile LCD da 7 pollici, mentre il forno a microonde è dotato di un pannello InstaView.

Il doppio forno LG Signature è dotato di telecamere integrate che consentono di vedere l'avanzamento della cottura, oltre a funzioni di impostazione automatica dell'ora e della temperatura.

"Gli elettrodomestici LG Signature di seconda generazione combinano le nostre tecnologie esclusive, una serie di funzioni avanzate di convenienza ed efficienza e un design splendido e moderno per una vita intelligente, sostenibile e più lussuosa a casa", ha dichiarato il presidente di LG Electronics per gli elettrodomestici e le soluzioni per l'aria, Lyu Jae-cheol.

Scritto da Rik Henderson.