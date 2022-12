EE Pocket-lint Awards 2022: Televisione dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La categoria dei televisori degli EE Pocket-lint Awards vede nomi familiari contendersi il primo posto, con i grandi nomi qui rappresentati.

Anche se l'OLED domina, non è l'unica tecnologia TV rappresentata, in quanto i sistemi LED continuano a offrire grandi esperienze. Ma un televisore non è solo un pannello: la tecnologia intelligente che offre e tutto ciò che riguarda il software fanno la differenza tra un ottimo televisore e il miglior televisore.

Il televisore dell'anno: LG OLED evo C2

LG non è nuova alla vittoria di premi per i suoi televisori e con LG Display che produce molti dei pannelli utilizzati nei televisori di punta, non è una sorpresa che la squadra di casa ne esca vittoriosa.

Il C2 non è il modello di punta di LG, ma rappresenta quel punto di inflessione in cui prestazioni e valore si incontrano: offre immagini splendide senza farvi pagare più del dovuto per il design. Inoltre, webOS continua a offrire un'ottima esperienza e la luminosità potenziata si fa notare.

Molto apprezzato: Sony A95K

Il Sony A95K, che quest'anno ha battuto sul tempo l'LG, riceve il nostro riconoscimento per il suo primo schermo QD-OLED, un televisore che unisce il meglio delle tecnologie OLED e QLED.

Sebbene il pannello QD-OLED più luminoso sia senza dubbio un successo clamoroso per l'A95K, è l'elaborazione di Sony a giocare il ruolo principale. Il risultato è un'immagine eccezionale per le sorgenti HDR e SDR, con un'eccezionale gestione del colore e un movimento ai vertici della categoria, per non parlare delle capacità audio che superano di gran lunga quelle che ci si aspetterebbe da un televisore.

Il meglio del resto

La categoria dei TV è piena di grandi nomi. Il Samsung QN95B Neo della gamma QLED continua a stupire per connettività, volume dei colori e luminosità, ma anche Samsung è entrata nella shortlist con il suo primo TV OLED, il Samsung S95B. Panasonic è nota soprattutto per le sue elaborazioni sostenute da Hollywood, con il Panasonic LZ2000 che offre ottime prestazioni per gli amanti del cinema. L'OLED 807 di Philips offre non solo un'ottima qualità dell'immagine, ma anche l'immersiva Ambilight, che rimane uno dei preferiti dai clienti.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia dei 12 mesi precedenti. Per essere presi in considerazione, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

Scritto da Chris Hall. Modifica di Verity Burns.