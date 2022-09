Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - LG ha annunciato un aggiornamento di quello che chiama Gaming Shelf sui suoi ultimi modelli di TV, con l'arrivo di un paio di nuovi servizi di streaming.

Il primo è Blacknut, che ha una libreria di nicchia di 500 giochi per PC e console disponibili per lo streaming diretto, molti dei quali classici e interessanti opzioni indie. Secondo LG, questa libreria verrà aggiunta al Gaming Shelf a un certo punto del mese di settembre.

Poi, a novembre, aggiungerà Utomik, un servizio di streaming più ampio che si distingue per essere uno di quelli già inclusi nel recente Gaming Hub di Samsung, presente su tutti i suoi monitor e TV 2022.

Ovviamente sarà disponibile solo la parte Utomik Cloud di Utomik, il che significa altri oltre 100 giochi, portando la libreria di giochi in streaming di LG a un livello piuttosto elevato.

Secondo LG, le modifiche saranno disponibili per tutti i televisori con webOS 6.0 e webOS 2022 e aggiungeranno anche il Gaming Shelf alla schermata iniziale, rendendolo accessibile in modo molto simile all'Hub di Samsung, in evidenza dal menu principale del televisore.

In ogni caso, per accedere a queste piattaforme di streaming è sufficiente disporre di un account valido e di un controller da abbinare al televisore, a conferma del fatto che siamo decisamente in procinto di vedere uno streaming di giochi integrato davvero diffuso sui televisori.

LG aveva già Google Stadia e alcune opzioni di Nvidia GeForce Now sui suoi televisori, quindi se riuscirà ad aggiungere Xbox Cloud Gaming, il principale tassello mancante, avrà una piattaforma forte per competere con quella di Samsung.

Scritto da Max Freeman-Mills.