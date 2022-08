LG presenta il primo TV OLED pieghevole al mondo all'IFA 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - LG ha sfruttato l'IFA 2022 come occasione perfetta per presentare un nuovo TV davvero interessante: l'LG OLED Flex, il primo TV OLED pieghevole sul mercato.

L'annuncio arriva dopo che Corsair ha mostrato un monitor da gioco pieghevole alla Gamescom e indica che gli schermi in grado di passare dalla modalità piatta a quella pieghevole potrebbero essere destinati a rimanere.

L'LG OLED Flex è un televisore da 42 pollici che mira chiaramente ad attirare i giocatori con la promessa di un'immersione in modalità curvabile quando lo desiderano, ma con una semplicità da schermo piatto quando lo preferiscono. Per ottenere questo risultato è sufficiente un pulsante sul telecomando, piuttosto che una regolazione manuale.

Un tocco di classe è dato dal fatto che non si tratta di scegliere tra due modalità impostate: ci sono venti livelli di curvatura, il che significa che non si è bloccati con il massimo di 900R se si preferisce una curva più dolce.

Questo significa anche che si può cambiare per giochi diversi, il che lo rende ideale per coloro che passano continuamente da un genere all'altro, dato che un gioco di simulazione manageriale o di strategia non trae vantaggio dalla curvatura quanto uno sparatutto o un videogioco di corse.

La linea di demarcazione tra un televisore e un monitor per videogiochi è in realtà piuttosto labile, dato il suo tempo di risposta di 0,1 millisecondi, la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il supporto per il VRR, tutti elementi che lo rendono un ottimo abbinamento con una console di nuova generazione come la PlayStation 5.

Un rivestimento antiriflesso dovrebbe rendere ancora meno fastidioso giocare in un ambiente luminoso, mentre il supporto è regolabile in altezza e in inclinazione - anche in questo caso, sembra un po' un monitor, no?

L'LG OLED Flex viene presentato a Berlino in occasione dell'IFA ma, per il momento, LG non fornisce dettagli su quando sarà disponibile, né sul suo prezzo.

Scritto da Max Freeman-Mills.